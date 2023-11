Δήμος Λευκωσίας: Διοργανώνει συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Disney

56 μουσικοί, σημαντικοί τραγουδιστές του West End και η Νάντια Μπουλέ στη σκηνή του ΔΘ Λευκωσίας

100 χρόνια περιπέτειας, 100 χρόνια συναισθημάτων, 100 χρόνια μαγείας Disney! Από την ίδρυση της το 1923, η Walt Disney Company έχει ενσωματώσει τη φαντασία, τη μαγεία και τα μεγάλα συναισθήματα σε μια σχεδόν βιωματική εμπειρία. Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν με τις ταινίες της. Παιδιά και γονείς γέλασαν παρέα, συγκινήθηκαν, έμαθαν να πιστεύουν στον εαυτό τους και να αντιμετωπίζουν τους φόβους τους. Να ακολουθούν τα όνειρά τους, με οποιοδήποτε κόστος είτε κάτω από τη θάλασσα είτε στα βάθη της ζούγκλας είτε σε ένα παιδικό δωμάτιο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2023 παρουσιάζει μια συναυλία που αποτελεί μέρος των επίσημων εορτασμών για τα 100 χρόνια της Disney. Εκατό χρόνια μαγείας με τραγούδια και μουσικά θέματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney που ζωντανεύουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας από μια ορχήστρα 56 μουσικών και σημαντικούς τραγουδιστές του West End. Η συναυλία αποτελεί μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία με φόντο ταινίες που έμαθαν σε μικρούς και μεγάλους να ονειρεύονται, όπως: “Alladin”, “Lion King”, “Little Mermaid”, “Frozen”, “Beauty and the Beast”, “Mary Poppins” και “Encanto”.

Τη μουσική παράσταση σκηνοθετεί ο Δημήτρης Μαλισσόβας και πρωταγωνιστούν οι Ben Forster (The Phantom of the Opera), Louise Dearman (Wicked), Rachel John (Hamilton), Luke Bayer (Everybody's Talking About Jamie), Andrian Hansel (Guys and Dolls) και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Δημοσθένης Φωτιάδης

Ensemble: Πάνος Παταγιάννης - Μαρία Παπαδοπούλου - Δανάη Τσιρώνη - Ραφαήλ Κριτούλης

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου το Σάββατο 25/11, στις 20:00 και την Κυριακή 26/11, στις 11.30 και στις 18:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Εισιτήρια: bit.ly/NIF23_tickets , στα καταστήματα Stephanis κι από το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-13:00).

Εισιτήρια:

ΖΩΝΗ Α €70 /€65

ΖΩΝΗ Β €55/ €50

ΖΩΝΗ Γ €40/ €35

ΖΩΝΗ Δ €25/ €20

Διάρκεια: 120΄

Για πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Ταυτότητα του Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει η εταιρεία ECOMMBX.

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Αργυρός χορηγός: Στέγη Ωνάση, Deloitte Legal

Χάλκινος χορηγός: Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο

Χορηγός φιλοξενίας: The Classic Hotel