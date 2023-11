Red Wolf PR & Advertising Agency: Νέο χρυσό βραβείο στα Digital Marketing Awards 2022

Στην κατηγορία Best Use of Video που διοργάνωσε για 4η συνεχή χρονιά η Boussias Cyprus

Αισθητή έκανε για άλλη μια φορά την παρουσία της η Red Wolf PR & Advertising Agency, στην τελετή απονομής των Digital Marketing Awards που διοργάνωσε για 4η συνεχή χρονιά η Boussias Cyprus, λαμβάνοντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Use of Video. Συγκεκριμένα, η Red Wolf PR & Advertising Agency απέσπασε το χρυσό βραβείο, για το video που ετοίμασε με πρωταγωνιστή τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια για το Hogar- All Day Spot στη Λεωφόρο Σταυρού 79 στον Στρόβολο! Πρόκειται στην ουσία για το δεύτερο σπίτι του Λευτέρη Πετρούνια, έναν εκ των μετόχων του Hogar All Day, ο οποίος στο βίντεο μας δείχνει την αξέχαστη εμπειρία που μπορούμε να βιώσουμε στο νέο «σπίτι» της πόλης, το οποίο προσφέρεται το πρωί για brunch και καφέ, το μεσημέρι για lunch και το απόγευμα μέχρι και το βράδυ για aperitivo, cocktails και ποτά. Παράλληλα με τις πολλές ήσυχες και φωτεινές του γωνιές, το Hogar είναι η τέλεια λύση για να πάρεις το laptop σου και να μεταφέρεις το «γραφείο» στο νέο σου «σπίτι». Στην Τελετή Απονομής παρευρέθηκαν εκ μέρους της εταιρείας η Key Account Manager Σώτια Δαβάκη και ο Digital Account Manager Μιχάλης Μενελάου. Σε δήλωσή της η κα Δαβάκη υπογράμμισε τη σημασία και βαρύτητα των βραβείων αυτών για την Red Wolf. «Είναι χαρά μας να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας σε υψηλού επιπέδου διαγωνιστικές διοργανώσεις όπως τα συγκεκριμένα βραβεία και τιμή μας να λαμβάνουμε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Best Use of Video στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο «χρυσός» Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας». Παρακολουθήστε εδώ το video για το οποίο έλαβε χρυσό βραβείο η εταιρεία https://www.youtube.com/watch?v=kHojidzLklE Η εξαιρετικά επιτυχημένη τελετή απονομής των βραβείων Digital Marketing της Boussias Cyprus, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/11/2023, στο Hilton Nicosia, ανέδειξε και επιβράβευσε τις σημαντικότερες τάσεις και τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες του Digital Marketing και eBusiness στην Κύπρο.