ΤΕΠΑΚ: Διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Arts, CSR and Entrepreneurship: Focus on Clay & Pottery»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Καλών Τεχνών ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του τριήμερου σεμιναρίου « Arts, CSR and Entrepreneurship: Focus on Clay & Pottery», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain”, συγχρηματοδοτούμενο από το Creative Europe Programme της Ευρωπαικής Ένωσης (Grant Agreement No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2). Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους Επικ. Καθηγητές Έφη Κυπριανίδου και Γιάννη Χρηστίδη.

Το σεμινάριο Arts, CSR and Entrepreneurship: Focus on Clay & Pottery περιλαμβάνει online διαλέξεις (17/11), μια αστική δράση (CUTing Edge, 17/11) και μια ορεινή δράση (Βουνί, 1&2/12), καθώς και καλλιτεχνικά εργαστήρια και επισκέψεις σε καλλιτεχνικά εργαστήρια της Λεμεσού. Σε συνεργασία με το project REVITA, θα πραγματοποιηθεί το συμβιωτικό εργαστήρι κεραμικής, στα πλαίσια του οποίου οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν σε διαφορετικές τεχνικές με τις οποίες μπορούν να μεταμορφώσουν τον πηλό σε χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου / συμβιωτικού εργαστηρίου εδώ.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των θεωριών και των βιώσιμων πρακτικών στο πλαίσιο της τέχνης και της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης. Το εργαστήριο πραγματεύεται την ανάγκη οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα να γίνουν οι ίδιοι άτομα με ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση μετά την πανδημία. Επικεντρώνεται στην κατάρτιση καλλιτεχνών / επαγγελματιών του πολιτισμού στην υλοποίηση δημιουργικών προτάσεων προσανατολισμένων στη βιωσιμότητα που απευθύνονται στις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών. Επιπλέον, στοχεύει να ανοίξει ένα παράθυρο για τη σύνδεση των καλλιτεχνών με την αγορά των τεχνών, εστιάζοντας στην κεραμική ως τέχνη που αποτελεί παράδειγμα της διασταύρωσης των τεχνών και της χειροτεχνίας. Ο συνδυασμός καλλιτεχνικής έκφρασης και επιχειρηματικότητας δείχνει πώς ο κόσμος των τεχνών μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για επιχειρηματικές προσπάθειες, όπου η καινοτομία και το πάθος οδηγούν τόσο σε καλλιτεχνικά έργα όσο και σε ακμάζουσες μικροεπιχειρήσεις. Μέσω αυτής της σύνδεσης, οι καλλιτέχνες ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους, καθώς πλοηγούνται στις προκλήσεις της αγοράς, προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τάσεις και συνεχίζουν να δημιουργούν.

Κεντρική θεματολογία του σεμιναρίου αποτελούν η καθοδήγηση των καλλιτεχνών σχετικά με την επαγγελματική διαχείριση και χρηματοδότηση, η σύνδεση των καλλιτεχνικών πρακτικών με τις εταιρικές πρωτοβουλίες και η εφαρμογή της βιωσιμότητας σε αυτό το πλαίσιο. Ακόμη, τα εργαστήρια θα προάγουν τον διάλογο σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

-Τί είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR);

-Πώς συνδέεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τις τέχνες και τον τομέα του πολιτισμού;

-Γιατί οι εταιρίες πρέπει να επενδύσουν στον πολιτισμό;

-Με ποιόν τρόπο οι καλλιτέχνες και οι εταιρίες μπορούν να συνεργαστούν και να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον;

Οι εργασίες του συμβιωτικού εργαστηρίου είναι ανοιχτές σε όλη την κοινότητα, σε κατοίκους γειτονικών περιοχών, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να εξελίξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του πάνω στη χειροτεχνία, αλλά και σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους που δεν έχουν άμεσα σχέση με το αντικείμενο.

Ομιλητές/Καλλιτέχνες:

Lidia Varbanova (Professor and Program Director, MA in Management of Performing Arts and Industry, NATFA), Πόπη Ψάλιου (CSR Cyprus), Γιώργος Σάββα (CSR Cyprus), Σίλια Χατζηχριστοδούλου (GrandXpert Consulting Ltd.), Ιωάννα Χατζηπανηγύρη (εικαστικός), Ειρήνη Ζήνωνος (εικαστικός), Μιχαέλλα Καραγιώργη (κεραμίστρια), Ιωάννης Νέστωρος (κεραμίστας).

Εάν είστε καλλιτέχνης, art manager, επαγγελματίας στον χώρο του πολιτισμού, ερευνητής, εκπαιδευτικός, φοιτητής ή εκπρόσωπος εταιρίας που δραστηριοποιείται στην πολιτιστική ανάπτυξη, σας περιμένουμε! Το σεμινάριο έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων: για να συμμετέχετε, παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής που θα βρείτε εδώ (ανοίξτε τον σύνδεσμό με Chrome web browser).

Το σεμινάριο είναι δωρεάν.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα EMPACT στα social media και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με την ενσυναίσθηση και την βιωσιμότητα μέσα από τις τέχνες: Facebook , Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube .