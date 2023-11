CTC Automotive: Τιμητική διάκριση για τα 60 χρόνια HILTI στην Κύπρο

Τιμητική πλακέτα επέδωσαν στον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της CTC Automotive Γιώργο Κοζάκο, οι Michael Hilti, Επίτιμος Πρόεδρος, Mutaz Al-Ma’ani, Head of Region Middle East, Turkey and Africa, και Joaquim Sarda, Member of the Executive Board

Μια σημαντική τιμητική διάκριση δέχθηκε πρόσφατα η CTC Automotive Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, της οποίας μία από τις δραστηριότητες είναι η διάθεση στην κυπριακή αγορά των γνωστών και ιδιαίτερα δημοφιλών προϊόντων HILTI για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα. Πρόκειται για τιμητική πλακέτα σε αναγνώριση της πολύχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας 60 χρόνων στην Κύπρο, της παλαιότερης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Τιμητική πλακέτα επέδωσαν στον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της CTC Automotive Γιώργο Κοζάκο, οι Michael Hilti, Επίτιμος Πρόεδρος, Mutaz Al-Ma’ani, Head of Region Middle East, Turkey and Africa, και Joaquim Sarda, Member of the Executive Board. Η τελετή βράβευσης έγινε στο πλαίσιο συνάντησης που διοργανώθηκε από την HILTI στα κεντρικά της γραφεία στο Liechtenstein, όπου εδρεύει και ένα από τα εργοστάσια κατασκευής των ομώνυμων προϊόντων. Παραβρέθηκαν συνεργάτες της HILTI της περιοχής META (Μέσης Ανατολής, Τουρκίας, Αφρικής), στην οποία περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Τον Γιώργο Κοζάκο συνόδευε ο Στέφανος Χαμπιαουρίδης, Hilti Brand Manager. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παράδοση της τιμητικής πλακέτας, ο κ. Mutaz Al-Ma’ani έπλεξε με θερμά λόγια το εγκώμιο της CTC Automotive. Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην τιμητική πλακέτα: «Η Ομάδα της CTC Automotive αποδεικνύει συνεχώς τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή της, προς όφελος τόσο των εταιρειών μας όσο και των πελατών μας. Συγχαρητήρια στα μέλη όλης της ομάδας HILTI. Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και τη δέσμευσή σας για την οικοδόμηση και διατήρηση μιας αμοιβαία επωφελούς επιχειρηματικής συνεργασίας όλα αυτά τα χρόνια». Η CTC Automotive, με την αποτελεσματική της στελέχωση, την άρτια οργάνωση και βασισμένη στους ικανούς και προσοντούχους επαγγελματίες που απαρτίζουν την ομάδα HILTI, κατάφερε, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο όπως αυτόν του κατασκευαστικού τομέα, να διακριθεί και να πετύχει αποτελέσματα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν αυτά άλλων μεγαλύτερων χωρών.