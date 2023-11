Coral Cyprus: Πραγματοποιήθηκε ενα ακόμα επιτυχημένο event στο πρατήριο Shell Μακαρίου στη Λευκωσία

Όσοι πέρασαν μια βόλτα, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν σούπερ μειωμένη τιμή στα καύσιμα Shell V-Power καθώς και έκπτωση στα λιπαντικά, που άγγιξε και το 50%

Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου - και μέσα σε ένα κλίμα γιορτής - η Coral Cyprus (Shell Licensee) πραγματοποίησε μια νέα μεγάλη, διαδραστική εκδήλωση, στο ανανεωμένο πρατήριο καυσίμων της Shell, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 49, στη Λευκωσία.

Τo ΑΝΤ1 Radio -μέσω Live Link- συμμετείχε ενεργά στο μεγάλο party δώρων που είχε στήσει η εταιρεία στο πρατήριο. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, Χρίστος Πιερής και Χριστίνα Κυριάκου, ανακοίνωσαν μοναδικές εκπλήξεις όπως, δωρεάν καύσιμα σε 30 τυχερούς, συλλεκτικά Shell δώρα και άλλες υπηρεσίες.

Βασικός πρωταγωνιστής ήταν και η ομάδα της Ducati Cyprus,η οποία κατέφθασε από νωρίς στο χώρο του πρατηρίου και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές τις μοτοσυκλέτες και τους πλήρεις εξοπλισμούς της. Η συνεργασία ανάμεσα στη Shell και τη Ducati χρονολογείται από το 1999 και αποτελεί μια από τις ισχυρότερες συνεργασίες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, απαριθμώντας πολλές επιτυχίες, σε παγκόσμιους τίτλους και πρωταθλήματα.

Η ημέρα, βέβαια, έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις! Οι πρώτοι 50 που επισκέφθηκαν το πρατήριο κέρδισαν το limited, συλλεκτικό σακ βουαγιάζ της Ducati, ενώ οι δέκα γρηγορότεροι, επωφελήθηκαν από μια δωρεάν εσωτερική και εξωτερική περιποίηση πλυσίματος αυτοκινήτου στο χέρι.

Επιπλέον, όσοι πέρασαν μια βόλτα, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν σούπερ μειωμένη τιμή στα καύσιμα Shell V-Power καθώς και έκπτωση στα λιπαντικά, που άγγιξε και το 50%.

Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως «ξεσηκωτική», και το πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες, μουσική και απολαυστικό φαγητό, που άφησε σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις και όχι μόνο! Όλοι όσοι βρέθηκαν στο πρατήριο έφυγαν με επιλεγμένα δώρα, περισσότερη ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση!

Είναι αλήθεια πως η Coral Cyprus (Shell Licensee) μας έχει συνηθίσει σε τόσο πετυχημένα events και αυτό θα συνεχίσει να κάνει! GO SHELL – GO WELL!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η CORAL CYPRUS

Η Coral Cyprus – Shell Licensee δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά από το 2017. Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί 39 πρατήρια καυσίμων Παγκύπρια.