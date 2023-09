Επίσπευση διαδικασίας για αγνοούμενους ζήτησε η Σάντος από Τατάρ

Την ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων υπογράμμισε η Μόνιμη Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους αγνοούμενους στην Κύπρο, Ισαμπέλ Σάντος, προς τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέα Κεττή, η κ. Σάντος μετέφερε κατά τη συνάντησή της με τον Τ/κ ηγέτη το ξεκάθαρο μήνυμα πως "μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στην επίσπευση της διαδικασίας. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Ο χρόνος έχει καθοριστική σημασία".

Standing Rapporteur for the missing persons in #Cyprus @isabel_mep had a meeting earlier today with the Turkish Cypriot leader @ErsinrTatar and conveyed a clear message: “we can do better in speeding up the process. We need to help the families. Time is of essence”. @Europarl_CY pic.twitter.com/wJa8W8a2Tf