Οι εταιρείες του Κούμα, η ΚΟΠ και οι μπίζνες με ΑΤΗΚ - Τι δήλωσε στον Πολίτη 107.6 ο Χριστόφορος Χριστοφή (ηχητικό)

Τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η Ελεγκτική Υπηρεσία οδήγησαν στον διορισμό ερευνώντων λειτουργών

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, τον περασμένο Ιούνιο, αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προέδρου της ΚΟΠ κ. Γιώργου Κούμα, οδήγησαν στον διορισμό δύο ερευνώντων λειτουργών από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Σχεδόν τρεις μήνες μετά, ο γνωστός ποινικολόγος Ηλίας Στεφάνου και ο νομικός στο δικηγορικό γραφείο του κ. Στεφάνου, Ευθύμιος Θ. Ευθυμίου, παρέδωσαν το πόρισμά τους. Σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού προκύπτει ζήτημα επαγγελματικού ασυμβίβαστου για τον πρόεδρο της ΚΟΠ.

Οι μπίζνες

Η έρευνα Στεφάνου και Ευθυμίου στηρίχθηκε και στα ακόλουθα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Γενικός Ελεγκτής: Από το 2010 μέχρι το 2016, o Γιώργος Κούμας πωλούσε τηλεοπτικά δικαιώματα στην ΑΤΗΚ μέσω τεσσάρων εταιρειών του που εδρεύουν στο εξωτερικό. Οι τρεις εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στις Σεϋχέλλες και η μια στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Πρόκειται για τις Omnivision Group Ltd, Goal Line Limited, Midfield Limited και Telemedia Limited. Από τις παραπάνω δραστηριότητες, ο κ. Κούμας είχε συνολικά έσοδα ύψους €8.073.987 από την ΑΤΗΚ.

Πέραν των πιο πάνω ποσών, καταβλήθηκαν από την ΑΤΗΚ και μερικά εκατομμύρια ευρώ για την αγορά τηλεοπτικών δικαιωμάτων από κυπριακές εταιρείες που, επίσης, ανήκουν στον πρόεδρο της ΚΟΠ. Πρόκειται για τις εταιρείες K.G Telesports ltd, K.G Τelestare ltd, G.K.X. Telemedia ltd, Triple AAA Village Studios ltd και Triple AAA Productions ltd. Mέσω των υπό αναφορά εταιρειών, ο κ. Κούμας είχε συνολικά έσοδα από την ΑΤΗΚ ύψους €4.307.553 κατά τα έτη 2014 - 2022.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η εταιρεία Triple AAA Productions Ltd του κ. Κούμα που δραστηριοποιείται με την παραγωγή τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων, έχει συνάψει συμφωνία με την ΑΤΗΚ για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στα αθλητικά κανάλια της Cytavision. Από την εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κ. Κούμας είχε συνολικά έσοδα από την ΑΤΗΚ ύψους €7.063.544.

Τα δεδομένα

1 Από το 2018 ο Γιώργος Κούμας είναι πρόεδρος της ΚΟΠ. Από το 2007 κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΚΟΠ, ενώ ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα διοικητικά της ομοσπονδίας το 2003 όταν εξελέγη στη θέση του βοηθού γενικού γραμματέα.

2 Η ΚΟΠ διατηρεί από το 2015 οικονομικές συμφωνίες με την ΑΤΗΚ που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων συγκεκριμένων ομάδων του κυπριακού ποδοσφαίρου και την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ενεργώντας ως επιχειρηματίας διατηρεί οικονομικές συμφωνίες με την ΑΤΗΚ για τηλεοπτικά δικαιώματα που αφορούν ξένο ποδόσφαιρο.

3 Για την περίοδο 2013 - 2019 ο κ. Κούμας παρείχε υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών - αθλητικών αγώνων στη Cytavision μέσω εταιρειών του. Συνεπώς, για την περίοδο 2015 - 2019, υπήρχε ταυτόχρονα συμφωνία της ΑΤΗΚ με την ΚΟΠ για παραχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων συγκεκριμένων ομάδων του κυπριακού ποδοσφαίρου και παράλληλα συμφωνία της ΑΤΗΚ με τον κ. Κούμα για υπηρεσίες που αφορούσαν το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Δύο έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου της ΚΟΠ κ. Γιώργου Κούμα αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας δυο φορές στο παρελθόν, χωρίς, όμως, να προκύψει οτιδήποτε το μεμπτό.

