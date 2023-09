Κυπριακή αγορά: Αποσύρθηκαν 20 προϊόντα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Στην πλειοψηφία τους ήταν παιδικά μαγιό και καφτάνια

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προχώρησε σε απόσυρση 20 προϊόντων, από την κυπριακή αγορά στην πλειοψηφία τους παιδικά μαγιό και καφτάνια, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Με βάση την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, πρόκειται για κοριτσίστικα μαγιό, που περιέχουν κίνδυνο τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος και συγκεκριμένα με επωνυμία: Yes! Do Kids , Μοντέλο: A-9091, επωνυμία Hello Bikini, Μοντέλο: Q8040 Γραμμοκώδικα 0153649980025, επωνυμία Power Flower, μοντέλο Y66614, γραμμοκώδικα 5553724142044, χώρα προέλευσης την Κίνα, εισαγωγέα, Αντρέα Βρακά και εντοπίστηκαν Σημείο στην Blue Boutique (Παραλίμνι).

Κοριτσίστικα μαγιό, επωνυμία,: Yes! Do Kids μοντέλο A-9153, μοντέλο A-9143 γραμμοκώδικα 246810, μοντέλο A-9109 γραμμοκώδικα 2468, μοντέλο A-9142 γραμμοκώδικα 246810, επωνυμία Power Flower μοντέλο Y66624 γραμμοκώδικα 5553724142143, μοντέλο AA2376 γραμμοκώδικας 5553724123760 με χώρα προέλευσης την Κίνα, εισαγωγέα Εύα Τσολάκη Λίμιτεδ και σημείο εντοπισμού το Eleni Mini Market (Πρωταράς).

Επίσης από τον ίδιο εισαγωγέα και σημείο εντοπισμού με χώρα προέλευσης την Ελλάδα, παιδικά καφτάνια, μοντέλο: 1175, μοντέλο: 1174, μοντέλο: 22-10-0250, κοριτσίστικα φορέματα με επωνυμία: Ζωζη, μοντέλο: 1620 και μοντέλο: 1040, την επωνυμία Ζοε.

Επικίνδυνο κοριτσίστικο μαγιό με επωνυμία Violetta Junior, μοντέλο: BB2109 γραμμοκώδικα 5290677067269, χώρα προέλευσης την Κίνα, εισαγωγέα την J & M Karayiannis Trading Ltd εντοπίσηκε στο Bic C Market (Παραλίμνι).

Επίσης αποσύρθηκαν επειδή δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος πολυμορφικό Fingertip με Led με γραμμοκώδικας 5207317038275, χώρα προέλευσης την Κίνα, εισαγωγέα την Orchestra Cyprus Ltd και σημείο εντοπισμού το Orchestra (Αραδίππου), Swim Ring με επωνυμία: Sainteve μοντέλο: SY-A 1143 / SA-027 γραμμοκώδικα 5298888800279, Animal Swim Ring, επωνυμία Sainteve μοντέλο: SY-A 1047-3 / SA-028 γραμμοκώδικας 5298888800286, Baby Boat με επωνυμία Miaofeng Toy μοντέλο SY-A1058 γραμμοκώδικα 5298888810582, χώρα προέλευσης την Κίνα, εισαγωγέα την Aquasun Trading Co. Ltd και σημείο εντοπισμού το Macronissos Village (Αγία Νάπα).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης και διευκρινίζει πως αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε.

Υπενθυμίζει ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Υπενθυμίζονται οι καταναλωτές ότι μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην ΕΕ μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (Safety Gate).