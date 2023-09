Σπουδές με κρατική υποτροφία για τομέα υδρογονανθράκων ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Λεμεσού

Κάθε υποτροφία ανέρχεται μέχρι και τις €20.000 ανά ακαδημαϊκό έτος

Υποτροφίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Λεμεσού (UoL), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, που αφορούν κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λεμεσού, ΜΒΑ – Oil and Gas track και Master in Green & Digital Management – Oil and Gas track.

Κάθε υποτροφία, προστίθεται, ανέρχεται μέχρι και τις €20.000 ανά ακαδημαϊκό έτος και καλύπτει και τα δίδακτρα, αλλά και ένα μηνιαίο επίδομα συντήρησης.

Αιτήσεις υποβολής βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενώ ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο έχει καθοριστεί η Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού, έχει καθοριστεί η Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισδοχής του πανεπιστημίου, στον παγκύπριο αριθμό 77 77 24 46 ή μέσω email στο admissions@uol.ac.cy.