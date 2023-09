Mε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα υποδέχεται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου

Από τις 5 Σεπτεμβρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου «Μιχάλης Πιερής» υποδέχεται ξανά την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές και το πιστό κοινό του, με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του Β΄ μέρους του 26ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του ΠΚ, που περιλαμβάνει συναυλίες, θέατρο, κλασική μουσική, ρεμπέτικο, δημοτικό τραγούδι, αφιέρωμα στον μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη και άλλα.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, "μέσα σε δύο περίπου μήνες – μέχρι τις 16 Οκτωβρίου – οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με νέους καλλιτέχνες, όπως την πρωτοποριακή μουσικό, ερμηνεύτρια και συνθέτρια Nama Dama, το Waldstein Trio που έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, την ομάδα του Anyhow Theatre με το επίκαιρο έργο "Girls Like That".

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να απολαύσει τους ανερχόμενους μουσικούς που αποτελούν το σχήμα «Κάλεσμα», τους ολοένα και πιο ώριμους ερμηνευτές Αρετή Κετιμέ και Στέφανο Πελεκανή, αλλά και τα νεαρά μέλη της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου–Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε μια ξεχωριστή συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές από το Κονσερβατόριο Μουσικής San Pietro a Majella της Νάπολης και την Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου της Λιθουανίας.

Παράλληλα, το κοινό της Αξιοθέας θα απολαύσει τις νέες προτάσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Ουρανία Λαμπροπούλου που φιλοξενούνται για πρώτη φορά στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Κυριάκος Γουβέντας που συνεργάζεται φέτος με την Μήδεια Χουρσουλίδου και τα μέλη του κυπριακού σχήματος «Ρεμπέτικη ΦαΤριάς» σε μια παράσταση αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση της Μικράς Ασίας και της Ανατολής.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σπουδαία ηθοποιός Στέλα Φυρογένη συμπράττει με τον μουσικό Κλέων Αντωνίου σε ένα πρωτότυπο ταξίδι στα γράμματα – σπουδάματα των παιδικών μας χρόνων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν επίσης η πρωτοποριακή παράσταση του Αργύρη Μπακιρτζή και του γνωστού μουσικολόγου Νίκου Διονυσόπουλου που βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα των ελληνικών τραγουδιών με τη χρήση πιανόλας, η συναυλία του Γλαύκου Κοντεμενιώτη ο οποίος παρουσιάσει καινούριες πρωτότυπες συνθέσεις του, πλαισιωμένος από τον δεξιοτέχνη μπασίστα Fred Berman από τη Νέα Υόρκη και τους γνωστούς μουσικούς Αλέξανδρο Γαγάτση στο βιμπράφωνο και Ιωάννη Βαφέα στα τύμπανα.

Δίνεται και συναυλία με έργα για πιάνο τρίο με τους καταξιωμένους και έμπειρους Κύπριους ερμηνευτές της κλασσικής αλλά και της σύγχρονης «σοβαρής» μουσικής Μιράντα Παπανεοκλέους (βιολοντσέλο), Νίκο Πίττα (βιολί) και Δροσοσταλίδα Μωραΐτη (πιάνο).

Το πρόγραμμα εμπλουτίζουν το σεμινάριο του Dine Doneff με θέμα «Επικαιροποιώντας την παράδοση» και οι παραστάσεις του έργου «Μια μέλισσα τον Αύγουστο» από το Θέατρο Ενα.

Η κορωνίδα του Β’ μέρους του 26ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το τριήμερο αφιέρωμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων «Κύκλος Καβάφη στην Αξιοθέα» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού με αφορμή τα 160 χρόνια από τη γέννηση και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Αλεξανδρινού.

Ο «Κύκλος Καβάφη στην Αξιοθέα», αφιερωμένος στον Μιχάλη Πιερή, φέρνει στην Κύπρο γνωστούς καβαφιστές, μελετητές και μεταφραστές, οι οποίοι με τις μελέτες και εκδόσεις τους έθεσαν τις βάσεις για την πρόσληψη και διάδοση του έργου του Αλεξανδρινού.

Το πρόγραμμα του τριήμερου αφιερώματος περιλαμβάνει επίσης τη θεατρική παράσταση του ΠΚ «Νερά της Κύπρου, της Συρίας, και της Αιγύπτου καθώς και τη Σπουδή στον "θεατρικό" Καβάφη και τη μουσική παράσταση «Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι», που αποτελεί συνεργασία του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΠΚ με τον συνθέτη Κώστα Βόμβολο. Η είσοδος για το τριήμερο εκδηλώσεων «Κύκλος Καβάφη στην Αξιοθέα» είναι ελεύθερη.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy και στο: https://anyflip.com/mlhb/mhuh/