Μαθητές του Λανιτείου συμμετείχαν στον διαγωνισμό νερού στη Στοκχόλμη

Την Κύπρο εκπροσώπησαν μαθητές του Λανιτείου, στον διεθνή διαγωνισμό νερού Stockholm Junior Water Prize (SJWP) που πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «World Water Week», στις 19 με 24 Αυγούστου, στη Στοκχόλμη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του εθνικού διοργανωτή, του Μουσείου Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στο διαγωνισμό, που τελούσε υπό την αιγίδα της πριγκίπισσας Βικτώριας της Σουηδίας, έλαβαν μέρος ομάδες μαθητών από 31 χώρες.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν από τους διοργανωτές στη Στοκχόλμη για ένα επταήμερο, που περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, με τους διαγωνιζόμενους να ετοιμάζουν ηλεκτρονικές αφίσες που αναρτήθηκαν σε ειδικό εκθεσιακό χώρο, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου.

Την ομάδα που εκπροσώπησε την Κύπρο αποτελούσαν οι μαθητές του Λανιτείου Λυκείου Ελένη Μακρή και Θέμης Θεμιστοκλέους, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Χριστίνα Αριστοδήμου, ενώ η εργασία τους έφερε τον τίτλο «Natural seagrass residues transformed into a phosphorous absorbing ally by becoming a fertilizer».

Η διεθνής κριτική επιτροπή μελέτησε τις εργασίες που υποβλήθηκαν και πήρε συνεντεύξεις από κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα ξεχωριστά, ενώ το βραβείο έλαβε η μαθήτρια Naomi Park από τις ΗΠΑ, με την εργασία της για την ταυτόχρονη απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και των προϊόντων πετρελαίου από τους ωκεανούς.

Το Μουσείο Νερού θα επαναπροκηρύξει τον επόμενο διαγωνισμό 2023 – 2024 για την Κύπρο, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (www.wbl.com.cy). Επίσης, θα ενημερωθούν όλα τα Λύκεια (δημόσια και ιδιωτικά) και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.