Μείωση σχεδόν 100% στην παγίδευση αμπελοπουλιών στις Βρετανικές Βάσεις - Νέα τεχνολογία θα βοηθήσει στο έργο της ανίχνευσης παράνομης δράσης

Ένας μήνας απομένει μέχρι την έναρξη της λεγόμενης περιόδου παράνομης παγίδευσης πουλιών και η αστυνομία των ΒΒ αναφέρει ότι έγιναν περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογία ανίχνευσης την οποία αναμένουν σύντομα, ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αμπελοπουλιών που παγιδεύονται σε δίχτυα και ξόβεργα.

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου σηματοδοτείται η μεταναστευτική περίοδος των αμπελοπουλιών και η Αστυνομία των ΒΒ έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να συνεχίσει την επιτυχία των τελευταίων επτά ετών, με τη μείωση της παράνομης δραστηριότητας, κρατώντας την σε χαμηλό επίπεδο ρεκόρ.

Αστυνομικοί οι οποίοι υπάγονται στην ειδική Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (CAT) που έχει στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος στην περιοχή της Δεκέλειας, αποκάλυψαν ότι από την ίδρυσή της το 2016, η παγίδευση έχει μειωθεί σχεδόν κατά 100 τοις εκατό.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της περασμένης σεζόν, η παγίδευση πουλιών από το 2015 μειώθηκε συνολικά κατά 98,2 τοις εκατό, με τη χρήση διχτυών να μειώνεται κατά 98,4 τοις εκατό και τα ξόβεργα καλάμια να μειώνονται κατά 92 τοις εκατό.

Ο Επικεφαλής της Ομάδας Παγίδευσης πουλιών της Αστυνομίας των ΒΒ, Ανώτερος Υπαστυνόμος Pertev Karagozlou, επιβεβαίωσε επίσης ότι έγιναν 11 συλλήψεις για παράνομη παγίδευση πουλιών την περασμένη σεζόν.

Συζητώντας τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς και την επένδυση που γίνεται για τη σεζόν που έρχεται, ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Karagozlou, είπε ότι παρά την πρόσφατη επιτυχία τους, η ομάδα του δεν πρόκειται να εφησυχάσει.

Εξήγησε: «Έχουμε επιτύχει πολλά από τότε που ξεκινήσαμε την ομάδα (CAT) πριν από επτά χρόνια και θα συνεχίσουμε με την ίδια στρατηγική και συνεργασία μαζί με τους βασικούς μας εταίρους από το ‘Bird Life Cyprus’, την Επιτροπή Κατά της Σφαγής Πτηνών (Committee Against Bird Slaughter), την ‘Royal Society for the Protection of Birds’, την Αστυνομία Κύπρου, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και φυσικά τα δικά μας Περιβαλλοντικά Τμήματα.

«Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση που μας επιτρέψει να επενδύσουμε σε περισσότερη τεχνολογία ανίχνευσης, έτσι όσοι σκοπεύουν να παγιδεύσουν πτηνά θα συλληφθούν και θα διωχθούν ποινικά.

«Η αστυνομία των ΒΒ έχει μια πολιτική μηδενικής ανοχής στην παγίδευση πουλιών και όταν ένα άτομο πιαστεί, να αναμένει ότι θα διωχθεί ποινικά και θα αντιμετωπίσει βαριά πρόστιμα ή ακόμα και ποινή