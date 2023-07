Οι νέοι επιχειρηματίες αγκάλιασαν τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023”

23 νεαροί επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση στα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023”, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο ύψους 60,000 ευρώ (1ο Βραβείο 30,000€ - 2ο Βραβείο 20,000€ - 3ο Βραβείο 10,000€)

Τα πρώτα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023” είναι γεγονός και αυτοί που διακρίθηκαν βραβεύονται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο από τον εμπνευστή των βραβείων Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, Δημιουργό και Ιδιοκτήτη της easy family of brands (βλ. www.easycom & www.easyHistory.info ), Ιδρυτή και Πρόεδρο του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/).

Το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματιών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Stelios Philanthropic Foundation ήταν πραγματικά εντυπωσιακό!

Συγκεκριμένα 23 νεαροί επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση στα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023”, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο ύψους 60,000 ευρώ (1ο Βραβείο 30,000€ - 2ο Βραβείο 20,000€ - 3ο Βραβείο 10,000€), το οποίο ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου θα προσφέρει στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες και θα διακριθούν.

Η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στις 14:00. O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου θα συγχαρεί μέσω zoom τους τρεις νικητές, οι οποίοι θα βρίσκονται στο Stelios Philanthropic Foundation στην οδό Μάρκου Δράκου, στη Λευκωσία, για να συνομιλήσουν μαζί του και να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες που ξεχώρισαν ανάμεσα σε άλλες προτάσεις.

Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που έληξε στις 14 Ιουλίου 2023, έλαβαν μέρος νέοι επιχειρηματίες κάτω των 35 ετών, οποιασδήποτε υπηκοότητας, οι οποίοι έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023” αποτελούν την πρώτη διοργάνωση στο νησί, ακολουθώντας τα αντίστοιχα βραβεία στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιούνται από το 2008.

Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs” στοχεύουν να καταστούν θεσμός στην Κύπρο και να καθιερωθούν παράλληλα όπως και τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία επιβραβεύουν τη Δικοινοτική Επιχειρηματική Συνεργασία από το 2009, με την επόμενη ημερομηνία βράβευσης να έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2024.