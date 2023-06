Δεύτερη θέση σε διεθνή σχολικό διαγωνισμό, για ομάδα μαθητών από τα Κοκκινοχώρια

Στον διεθνή τελικό του Διαγωνισμού, συμμετείχαν δύο ομάδες από την Κύπρο

Η ομάδα “The Shellhive” του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων αναδείχτηκε δεύτερη νικήτρια στον διεθνή σχολικό διαγωνισμό «Σκέψου Έξυπνα, Δημιούργησε Πράσινα», που διοργάνωσε για τρίτη χρονιά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πανεπιστημίων EU-CONEXUS. Η ομάδα παρουσίασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο με βιώσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά, με φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες και τεχνολογικές εφαρμογές, προτείνοντας ένα έξυπνο και πράσινο μοντέλο σχολείου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Frederick, το οποίο συντόνισε το εθνικό διαγωνιστικό μέρος του διαγωνισμού, ως μέλους του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-14 ετών από σχολεία από 8 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εδρεύουν Πανεπιστήμια του EU-CONEXUS.Επίσης, οι μαθητές ηλικίας 14-16 ετών κλήθηκαν να μετατρέψουν μια υφιστάμενη περιοχή της πόλης τους σε έξυπνη και βιώσιμη, δημιουργώντας ένα μοντέλο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι στον διεθνή τελικό του Διαγωνισμού, συμμετείχαν δύο ομάδες από την Κύπρο: η ομάδα “The Shellhive” από το Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων και η ομάδα “Restoration of an old building” από το Λύκειο Κοκκινοχωρίων. Σημειώνεται, δε, ότι ομάδες από κυπριακά σχολεία συμμετείχαν για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό πέρσι, όταν η ομάδα του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Green Team κατέκτησε την τρίτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 14-16 στον διεθνή τελικό του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ανακοινώθηκε ήδη η διοργάνωση του διαγωνισμού για τέταρτη χρονιά, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 27 Οκτωβρίου 2023 και προθεσμία υποβολής έργου είναι στις 26 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.eu-conexus.eu/en/think-smart-create-green/ όπου μπορούν οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο Frederick, συντονιστή της εθνικής κριτικής επιτροπής, στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία) και 25730975 (Λεμεσός).

Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχάρη τα παιδιά – μέλη της ομάδας, Κυριακή Προδρόμου, Έλλη Ανδρέου, Μαρία Παπαδοπούλου και Ανδρέα Κουμή, καθώς και την καθηγήτριά τους, Ελένη Παναγίδου. Σημειώνεται ότι στην εθνική Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού συμμετείχαν ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, ο Δρ Γρηγόρης Καλνής, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, η κ. Λουτσία Ναρδή Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Γραφείου Εισδοχής του Πανεπιστημίου, και ο κ. Βασίλειος Παπασωτηρίου, φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ο Δρ Καλνής και η κ. Λουτσία Ναρδή συμμετείχαν και στο διεθνές σκέλος του Διαγωνισμού.