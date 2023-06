To Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Αγ. Νικολάου στην «πόλη των προξένων»

Εμπειρίες ζωής για παιδιά και εκπαιδευτικούς του Στ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου στην Μπίτολα, την «πόλη των προξένων», στη Βόρεια Μακεδονία.

Γράφουν οι Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου και Μαρία Ελευθερίου*

Στην Μπίτολα, την «πόλη των προξένων» όπως σημαίνει η ονομασία της, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας ταξίδεψαν παιδιά και εκπαιδευτικοί του Στ’ Δημοτικού Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ της Βασικής Δράσης 2 (ΒΔ2). Σκοπός της κινητικότητας, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 μέχρι τις 21 Μαΐου 2023, ήταν η συμμετοχή στην 3η διακρατική συνάντηση LTTA (Learning, Teaching, Training) που διοργανώθηκε από το Σχολείο “St. Kliment Ohridski Primary School” της πόλης. Θέμα του έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024, είναι το: “Robotics Yesterday, Today, Tomorrow. Its interaction with the environment and climate”.

Εννέα σχολεία

Τη σύμπραξη απαρτίζουν εννέα σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης, το “Osnovno Uchilishte Professor Ivan Batakliev” του Pazardzhik της Βουλγαρίας, το “Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabra” της Santana της Πορτογαλίας, το "St. Kliment Ohridski Primary school” της Bitola της Β. Μακεδονίας, το “Istituto Comprensivo "Don A. De Caro" Fisciano-Lancusi” του Fisciano της Ιταλίας, το “Osnovna skola Matije Gupca” του Zagreb της Κροατίας, το “Diyarbakirli Ekrem Ergun Ilkokulu” του Çanakkale της Τουρκίας, το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου και το σχολείο «Ceip Juan Garcia Perez» της Ισπανίας. Συντονιστικό σχολείο του εταιρικού προγράμματος είναι το “Ecole Communale Robert Andre Flenu” της Mons του Βελγίου.

Ρομποτική

Τι είναι όμως η ρομποτική και γιατί αποκτά χρόνο με τον χρόνο όλο και μεγαλύτερη αξία και θέση στην εκπαίδευση, σε όλο τον κόσμο; Οι απαντήσεις είναι οι εξής: Έρευνες που έγιναν από ειδικούς της εκπαίδευσης παιδιών ανά το παγκόσμιο έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στα παιδιά, αφού βελτιώνει την αναλυτική τους σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τις δημιουργικές τους ικανότητες. Τα βοηθά, με άλλα λόγια, να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα με έναν τρόπο μοναδικό, αφού εκτός από το να τα διδάσκει δεξιότητες, τα βοηθά στην ανάπτυξη της περιέργειας για το STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική ρομποτική τους δίνει τα εφόδια και τις ικανότητες να αναπτύσσουν λύσεις με τη δυνατότητα της τεχνολογίας, για να αντιμετωπίζουν προβλήματα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Για αυτό τον λόγο, γονείς, σχολεία και κυβερνήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να δώσουν αυτή τη ρομποτική έκθεση στα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία. Το καλύτερο μέρος για τη ρομποτική για παιδιά είναι ότι αυτά δείχνουν να απολαμβάνουν αυτόν τον τρόπο μάθησης, συγκριτικά με την παραδοσιακή προσέγγιση στη σχολική τάξη. Ως εκ τούτου, παιδιά και ενήλικες, εκπαιδευτικοί και γονείς, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική για παιδιά.

Στόχοι

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο παρόν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είναι πολυάριθμοι. Μέσα από διάφορες, κοινές και μη, δραστηριότητες της διακρατικής συνεργασίας, το έργο στοχεύει στην ενασχόληση των μαθητών/τριών με:

Την έννοια της ρομποτικής και των ρομπότ, την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο και τις ανάγκες τις οποίες εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν, τις χρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται, τις διάφορες τους μορφές Την εξέλιξη των ρομπότ μέσα στον χρόνο: τα ρομπότ του παρελθόντος, του σήμερα και τα ρομπότ του μέλλοντος, όπως τα ίδια τα παιδιά τα φαντάζονται και τα ονειρεύονται Τους τομείς στους οποίους εμπλέκονται τα ρομπότ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αναμένεται να γίνει προσέγγιση, σε κατοπινό στάδιο, των βιομηχανικών, ιατρικών, φαρμακευτικών, στρατιωτικών, αεροναυτικών, χωρικών, μουσικών και κοινωνικών πεδίων ειδικότερα Την επιρροή που ασκούν τα ρομπότ στο περιβάλλον ανάλογα με τις χρήσεις τους. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι τα ρομπότ μπορούν να συμβάλουν από τη μια, θετικά σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριοποίησης, αλλά από την άλλη μπορούν να συμβάλουν και αρνητικά, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή Την επιρροή που ασκούν τα ρομπότ και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δράσουν στο κλίμα και στις κλιματικές αλλαγές που καταγράφονται αυτή τη στιγμή ανά το παγκόσμιο. Ακόμη, θα μελετήσουν τις θετικές και αρνητικές πτυχές που περιλαμβάνουν οι χρήσεις των ρομπότ.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες από εννέα ευρωπαϊκά σχολεία θα λέγαμε ότι είναι η ένταξη των μαθητών/τριών στον κόσμο της ρομποτικής σε όλες τις πτυχές της, ώστε να προσεγγίσουν εντελώς διαφορετικά θέματα, περιλαμβάνοντας όμως σε όλα, την πτυχή της ρομποτικής. Στην πρώτη φάση του έργου, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες μελέτησαν, αλλά και διαπίστωσαν στην πράξη, την επίδραση της ρομποτικής στη ζωή μας. Στη δεύτερη και τελευταία φάση του έργου, οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα επιδιώκουν στη μελέτη των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ρομποτική, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στις τρέχουσες κλιματικές αλλαγές.

Με μεράκι και ζήλο

Το Στ’ Δημοτικό Σχολείο της Λεμεσού (ΚΒ) εκπροσώπησαν στην πόλη της Βορείου Μακεδονίας, δύο εκπαιδευτικοί, η Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου, τοπική συντονίστρια του Προγράμματος ΚΑ2, και η Μαρία Ελευθερίου, εκπαιδευτικός – βοηθός συντονίστρια, συνοδεύοντας οκτώ μαθητές/τριες, των Ε’ και Στ’ τάξεων. Στο εταιρικό σχολείο της Μπίτολα, οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες του κυπριακού σχολείου συνεργάστηκαν στο κομμάτι της ρομποτικής και έφτιαξαν, με μεράκι και ζήλο, διάφορες μηχανές, μαζί με άλλα παιδιά από τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι μηχανές που έφτιαξαν είχαν σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες ανθρώπινες, καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, μέσα από τα κοινά εργαστήρια ρομποτικής, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν, να ανταλλάξουν ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς και γύρω από άλλα θέματα, εκπαιδευτικά και μη, καθώς επίσης να δημιουργήσουν φιλίες και κανάλια επικοινωνίας στοχεύοντας σε περισσότερες συνεργασίες.

Επισκέψεις

Επιπρόσθετα, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον χρόνο να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη και τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί επισκεφθήκαν το Εθνικό Πάρκο Pelister και θαύμασαν τις φυσικές του ομορφιές. Γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας βιολογικού εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ξεναγήθηκαν στο κέντρο της πόλης Μπίτολα, περιηγήθηκαν στα στενά της και επισκέφθηκαν το μουσείο της. Επιπλέον, ταξίδεψαν στην κοντινή πόλη Οχρίδα για να δουν την πανέμορφη λίμνη της, το Bone Museum και την υπέροχη εκκλησία του Αγίου Ναούμ. Τέλος, ταξίδεψαν στο Μαύροβο, έναν ορεινό προορισμό, με απαράμιλλη φυσική ομορφιά που περιλαμβάνει μεγάλες καταπράσινες δασικές περιοχές, ποτάμια και καταρράκτες.

Διαφορετικές χώρες, κοινοί στόχοι

Η πενθήμερη παραμονή στην πόλη κύλησε όμορφα και δημιουργικά φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικές ιδέες και φιλοσοφίες, αλλά κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Το επόμενο ραντεβού για τις ανάγκες του Προγράμματος δόθηκε στα τέλη Ιουνίου 2023, στην πόλη Biga της Τουρκίας με τη συμμετοχή των τοπικών συντονιστών. Κατά τη διακρατική συνάντηση, θα αξιολογηθεί το πρώτο έτος συνεργασίας και θα γίνει η ενδιάμεση έκθεση του Σχεδίου, θα προγραμματιστούν οι επόμενες κινήσεις και θα συζητηθούν οι δραστηριότητες και κινητικότητες της επόμενης χρονιάς.

*Η Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου είναι Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1, KA2, και η Μαρία Ελευθερίου είναι εκπαιδευτικός.