Στη Λεμεσό το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas - Αρχίζει δρομολόγια από Κύπρο

Στο λιμάνι Λεμεσού κατέπλευσε το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas, της Royal Caribbean, με τους Υφυπουργούς Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και Τουρισμού, Κώστα Κουμή, να χαιρετίζουν την συμπερίληψη της Κύπρου στα δρομολόγια του.

Η Λεμεσός και η Χάιφα είναι τα μοναδικά λιμάνια που θα επιβιβάζονται ταξιδιώτες στο Rhapsody of the Seas, με το δρομολόγιο του να περιλαμβάνει, εκτός από τα δυο «home ports», τη Ρόδο, τον Πειραιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τα Χανιά και το Κουσάντασι.

Σε χαιρετισμό της επί του πλοίου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέφερε ότι είναι τιμή για την Κύπρο η επιλογή του λιμανιού Λεμεσού στο δρομολόγιο του Rhapsody of the Seas, και πρόσθεσε πως «είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στο κυπριακό Νηολόγιο κατατάσσονται κορυφαία ναυτιλιακά μητρώα παγκοσμίως και ακόμη πιο περήφανοι για το γεγονός ότι σε αυτό συγκαταλέγεται και το κρουαζιερόπλοιο Spectrum of the Seas του ομίλου Royal Caribbean, από τον Ιανουάριου του 2023".

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που δείξατε στη σημαία της Κύπρου, βάζοντας τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας», είπε και υπέδειξε ότι με την αναμενόμενη λειτουργία γραφείου του ομίλου στη Λεμεσό, το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, «εδραιώνεται η Κύπρος ως κέντρο ποιοτικής κρουαζιέρας και ενισχύεται το τουριστικό μας προϊόν, με σημαντικά οφέλη για τον τουρισμό, τη Λεμεσό και την ευρύτερη οικονομία του τόπου».

Η Μαρίνα Χατζημανώλη διαβεβαίωσε ότι «το Υφυπουργείο και η κυπριακή Κυβέρνηση θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον όμιλο και να προσφέρουν ποιοτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες, προσβλέποντας σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».

Εξάλλου, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε ότι μετά την παρουσία της στην Κύπρο με το Jewel of the Seas, η Royal Caribbean επιστρέφει με το Rhapsody of the Seas, χάρη στις καλές σχέσεις του ομίλου με την Κύπρο και τη συμβολή του Κύπριου Διευθυντή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, Χρίστου Καραβού.

«Πέρσι είχαμε ικανοποιητικές αφίξεις από τα κρουαζιερόπλοια, γύρω στα 343 χιλιάδες άτομα και εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια μικρή αύξηση φέτος και ίσως ακόμα μια μικρή αύξηση και του χρόνου», είπε και υπογράμμισε ότι δεν είναι αρκετό «να μένουμε στους αριθμούς».

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπέδειξε, «να καταγράφουμε την ικανοποίηση των επισκεπτών, και αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υποδομές της χώρας μας, οι οποίες έχουν βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από τον τομέα της κρουαζιέρας, ίσως θα πρέπει να δούμε πως βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».

Προσθέτει αξία στον τουρισμό μας η άφιξη μεγάλων κρουαζιερόπλοιων αφού δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες ξένους επισκέπτες να πάρουν μια γεύση από το νησί μας και εξέφρασε την άποψη ότι πολλοί από αυτούς ενδέχεται να επιστρέψουν στη χώρα μας, είτε μέσω των λιμανιών, είτε μέσω των αεροδρομίων μας, σημείωσε ο κ. Κουμής.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Royal Caribbean, Χρίστος Καραβός, δήλωσε ότι το πλοίο απέπλευσε χθες από τη Χάιφα του Ισραήλ με περισσότερους από 2 χιλιάδες επιβάτες και σήμερα θα επιβιβαστούν σε αυτό, από το λιμάνι Λεμεσού, 207 άτομα.

Όπως είπε, το Rhapsody of the Seas, το οποίο διαθέτει 12 καταστρώματα και είναι 915 ποδών, αποτελούσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο, όταν κατασκευάστηκε το 1995, ενώ σήμερα αποτελεί το μικρότερο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean International.

Σήμερα το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του ομίλου και το μεγαλύτερο του κόσμου θεωρείται το Wonder of the Seas, μήκους 1,187 ποδών, ενώ αρχές του 2024 θα κάνει το παρθενικό του ταξίδι, από το Μαϊάμι, το νέο μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου, το Icon of the Seas, μήκους 1,197 ποδών. Το καλοκαίρι του 2024 θα προστεθεί στον στόλο της Royal Caribbean και το Utopia of the Seas, μήκους 1,187 ποδών.