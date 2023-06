Τον Σεπτέμβριο λειτουργεί το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού στην Πάφο

Θα κατατεθεί ο θεμέλιος λίθος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Ανοίγει τις πύλες του για τους φοιτητές τον Σεπτέμβριο το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού (AUB), στην Πάφο, με τις εργασίες για την πρώτη φάση των εγκαταστάσεών του να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος ανέφερε επίσης πως τον θεμέλιο λίθο της νέας Πανεπιστημιούπολης του AUB-Mediterraneo, θα καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, στις 11:00.

Ο κ. Φαίδωνος επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον Προέδρο του Πανεπιστημίου Fadlo Khuri το εργοτάξιο της νέας Πανεπιστημιούπολης, που ανεγείρεται στο πρώην κτιριακό συγκρότημα των «Χαρουπόμυλων», στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως οι εργασίες διεξάγονται εδώ και οκτώ μήνες και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Τα έργα, είπε, προχώρησαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη των εργασιών, προσθέτοντας πως αναμένεται τον ερχόμενο Οκτώβριο ουσιαστικά να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις της Α Φάσης του Πανεπιστημίου.

Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε πως το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει προσωρινά για μερικούς μήνες στις εγκαταστάσεις που ο Δήμος παραχώρησε στο Pafos Innovation Center και εκεί θα υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά, πρόσθεσε, «οι φοιτητές θα μετακινηθούν στα πολύ υποσχόμενα κτήρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν ως πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις». Ενημέρωσε επίσης ότι μελλοντικά οι εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) - Mediterraneo, θα επεκταθούν.

Ο κ. Φαίδωνος ανακοίνωσε πως τον θεμέλιο λίθο της νέας Πανεπιστημιούπολης του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) - Mediterraneo, θα καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, στις 11:00.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Φαίδωνος, στην παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του Προέδρου του Συμβουλίου των Επιτρόπων του AUB Philip. S. Khoury και άλλων μελών του Συμβουλίου, του Προέδρου του Πανεπιστημίου Fadlo R. Khuri, Υπουργών της Κυβέρνησης της Κύπρου, του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, Βουλευτών, Δημάρχων της Πάφου, του Πρύτανη του AUB – Mediterraneo Δρα. Wassim El Hajj, ανώτερων στελεχών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του AUB και πολλών άλλων επισήμων.

Στην τελετή θα παραστούν επίσης, όπως είπε, τα μέλη των αντιπροσωπειών των Πανεπιστημίων και των Τοπικών Αρχών της περιοχής που θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας από τον Δήμο Πάφου στο πλαίσιο της πρώτης, ιδρυτικής συνάντησης του Δικτύου RUN (Regional Universities Network).

Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος το πρόγραμμα της εκδήλωσης κατάθεσης του θεμέλιου λίθου, θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του AUB, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Επιτρόπων του AUB Philip Khoury και τον ίδιο, καθώς και ομιλία από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου θα ακολουθήσει ανοικτή δεξίωση.

Ο κ. Φαίδωνος κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κατάθεση του θεμελίου λίθου, «γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας».

«Πρώτη φορά ένα διεθνούς αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστήμιο με 160 χρόνια πορεία και ιστορία εγκαθίσταται στον τόπο μας», είπε.

Ανέφερε ότι στην Κύπρο λειτουργούν άλλα οκτώ Πανεπιστήμια σημαντικής συνεισφοράς, προσθέτοντας ότι «το συγκεκριμένο ωστόσο είναι το πρώτο τέτοιου είδους που εγκαθίσταται στην χώρα μας έχοντας λειτουργήσει κάπου αλλού για 160 και πλέον χρόνια».

Η συνολική δαπάνη της κατασκευής του, συνέχισε, ανέρχεται στα 32 εκατ. ευρώ για την Α' Φάση ενώ όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι εγκαταστάσεις και οι τρεις φάσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ και τους τρεις χιλιάδες φοιτητές.

Σχολές, πτυχία, υποτροφίες

Την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών εξέφρασε και ο Πρόεδρος του AUB, μιλώντας μέσω διερμηνέα.

Πρόσθεσε πως το AUB-Mediterraneo θα αρχίσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Όπως ανέφερε, η Σχολή Τεχνών και Επιστημών, θα προσφέρει πτυχία στις Πολιτικές Επιστήμες, τη Φιλοσοφία και τα Οικονομικά (Bachelor of Arts in Politics, Philosophy and Economics), Πληροφορικής (Bachelor of Science in Computer Science) και Ψυχολογίας (Bachelor of Science in Psychology).

Η Σχολή Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής, είπε, θα προσφέρει πτυχίο στη Βιομηχανική Μηχανική (Bachelor of Science in Industrial Engineering) και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μηχανικής (Master Degree in Engineering Management).

Πρόσθεσε ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business), θα προσφέρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor Degree in Business Administration) και μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματική Ανάλυση (Master of Science in Business Analytics).

Όπως ανέφρε ο κ. Khuri, οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 άρχισαν και συνεχίζονται.

Πρόσθεσε πως ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το AUB-Mediterraneo έχει τη δυνατότητα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας προς τους φοιτητές, ιδιαίτερα για την πρώτη φετινή χρονιά της λειτουργίας του, που καλύπτουν έως και το 70% των ετήσιων διδάκτρων. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου aubmediterraneo.cy

Επεσήμανε τέλος πως το AUB ιδρύθηκε το 1866 και είναι το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της περιοχής. Σύμφωνα με την διεθνή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην περιοχή και την 72η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την άμεση πρόσβαση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.