«Δεν θέλουμε ειρήνη με όποιο τίμημα»: Ο πρέσβης Ουκρανίας στην Κύπρο Ruslan Nimchynskyi στον «Π»

Εξηγεί τη Φόρμουλα Ειρήνης του Προέδρου Ζελένσκι - Το Σχέδιο Δέκα Σημείων

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται, η Ουκρανία θεωρεί πως η Ρωσία έχει βάλει στόχο να καταστρέψει την ίδια τη χώρα ως κυρίαρχο κράτος. Στη συνέντευξή του στον «Π» ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο Ruslan Nimchynskyi μιλά για τη στρατιωτική ενίσχυση που χρειάζεται η χώρα με σκοπό οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να λάβουν επαρκή ενίσχυση στρατιωτικών δυνατοτήτων για να εξασφαλίσουν την πλήρη αποκατοχή των εδαφών της χώρας. Εξηγεί ακόμη τη Φόρμουλα Ειρήνης του Προέδρου Ζελένσκι - Το Σχέδιο Δέκα Σημείων, την οποία η Ουκρανία θεωρεί ως τη μόνη αποτελεσματική και βιώσιμη προσέγγιση, ενώ σχολιάζει και την επιβολή των κυρώσεων από ΗΠΑ και Βρετανία στην Κύπρο.

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζεται για περισσότερο από έναν χρόνο. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα σας, ποιες συμφωνίες έχουν επιτευχθεί σχετικά με την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας από διεθνείς εταίρους, συγκεκριμένα τη βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, και πιθανές προοπτικές έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων;

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται για περισσότερα από 9 χρόνια. Δυστυχώς, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου έγιναν ακόμη πιο καταστροφικές και τρομερές. Η Ρωσία συνεχίζει τον κυνικό και βάρβαρο πόλεμο της, στόχος του οποίου δεν είναι απλώς να εξαφανίσει ολόκληρες πόλεις και χωριά ή ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας από προσώπου γης, αλλά να καταστρέψει την ίδια την Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος.

Σχεδόν κάθε μέρα, τα ρωσικά στρατεύματα σκοτώνουν αμάχους, καταστρέφουν κατοικίες, εκκλησίες και ζωτικής σημασίας υποδομές.

Την παραμονή του Πάσχα ρωσικό πυροβολικό έπληξε τον ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Χερσώνα. Τη νύχτα της 16ης Απριλίου - γιορτή της Ανάστασης του Χριστού, μια ρωσική ρουκέτα χτύπησε την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καταστρέφοντάς την σχεδόν ολοσχερώς. Ήδη το απόγευμα της 16ης Απριλίου, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε στον ναό στην πόλη Νίκοπιλ. Έτσι κυνικά και ασεβώς πολεμά η Ρωσία την Εκκλησία, τις πιο μεγάλες θρησκευτικές μέρες για τους ορθοδόξους χριστιανούς.

Η 28η Απριλίου αποδείχτηκε μια άλλη μαύρη μέρα στην Ιστορία της Ουκρανίας. Την ημέρα αυτή, Ρώσοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες σε πολυκατοικία στην πόλη Ούμαν. 23 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους.

Αναμφίβολα, επί του παρόντος πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στις περιοχές της πρώτης γραμμής, στις περιοχές Μπαχμούτ, Αβντίιβκα και Μάριινκα. Οι Ουκρανοί ήρωες αμύνονται με θάρρος, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον εχθρό.

Η Ουκρανία έχει από καιρό διαπιστώσει ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση, αλλά αντίθετα εξακολουθεί να ελπίζει σε στρατιωτική επιτυχία. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ολόκληρη η ομάδα του κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους με σκοπό οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να λάβουν επαρκή ενίσχυση στρατιωτικών δυνατοτήτων για να εξασφαλίσουν την πλήρη αποκατοχή των εδαφών της χώρας μας. Μας κατανοεί και μας υποστηρίζει ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας η Εθνική Φρουρά εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες στον τομέα της αποναρκοθέτησης. Είναι πολύ σημαντική βοήθεια! Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπολογίζουμε σε ακόμη μεγαλύτερη αμυντική υποστήριξη από τους Κύπριους φίλους μας, ειδικά σε εκείνους τους τομείς όπου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις σχετικές δυνατότητες και δυναμικό.

Όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να τονίσω ότι την «ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα» δεν τη χρειάζεται ούτε η Ουκρανία ούτε οι εταίροι της. Η Ουκρανία δεν θα παραιτηθεί από την κυριαρχία ή την εδαφική της ακεραιότητα. Δεν θα κάνουμε παραχωρήσεις και συμβιβασμούς που θα συνεπάγονται τη συνέχιση της κατοχής ουκρανικών εδαφών. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ρωσία πρέπει να εκπληρώσει τους όρους που δηλώθηκαν.

Στην Ουκρανία, δεν πιστεύουν πλέον στα λόγια του αέρα από τη Μόσχα για τη δήθεν επιθυμία τερματισμού του πολέμου - το μόνο, που χρειάζεται γι' αυτό, είναι μια σχετική εντολή από τη ρωσική ηγεσία να σταματήσουν να σκοτώνουν και να εξοντώνουν την Ουκρανία και να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το έδαφός της. Η πραγματικότητα είναι οφθαλμοφανής σε όλους. Πίσω από ύπουλες δηλώσεις για διαπραγματεύσεις κρύβεται η επιθυμία της Μόσχας να κερδίσει μια προσωρινή παύση και να ανακτήσει τις δυνάμεις της για μια νέα επίθεση. Η Ρωσία δεν έχει εκπληρώσει καμία συμφωνία στο παρελθόν και δεν θα τις εκπληρώσει τώρα.

Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ ξεκάθαρη στο όραμά της για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στο μέλλον. Αυτό το όραμα διατυπώνεται πλήρως στη Φόρμουλα Ειρήνης του Προέδρου Ζελένσκι - Το Σχέδιο Δέκα Σημείων, η μόνη αποτελεσματική και βιώσιμη προσέγγιση, που εγγυάται την ειρήνη και τη μη επανάληψη παρόμοιων αιματηρών επιθέσεων στο μέλλον. Η Φόρμουλα Ειρήνης του Προέδρου Ζελένσκι αποτέλεσε τη βάση του ψηφίσματος «Αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που βασίζονται σε μια συμπεριληπτική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία» («Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine»), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το οποίο υποστηρίχθηκε από 141 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μόνο πραγματικές ενέργειες -μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στις ουκρανικές υποδομές, η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά εδάφη, η απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και απελαθέντων, η εφαρμογή του Χάρτη του ΟΗΕ και η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και η επιστροφή της δικαιοσύνης- μόνο αυτά μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο προς την ειρήνη. Μόνο οι Ουκρανοί θα καθορίσουν πότε και πώς θα διαπραγματευτούν με τον επιτιθέμενο. Επί του παρόντος, δεν βλέπουμε τέτοια ετοιμότητα και προθυμία από τη ρωσική πλευρά.

Μπορείτε να εξηγήσετε τη «Φόρμουλα της Ειρήνης»; Ποια είναι η σημερινή κατάσταση με την εφαρμογή των διατάξεών της;

Καμία χώρα στον κόσμο δεν επιδιώκει τόσο πολύ την ειρήνη όσο η Ουκρανία. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η αληθινή ειρήνη πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής. Το όραμα της Ουκρανίας για την πορεία προς μια τέτοια ειρήνη είναι ρεαλιστικό και ξεκάθαρο. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι το παρέθεσε στη Φόρμουλα Ειρήνης του.

Αποτελείται από 10 βήματα, που σχετίζονται με: την ασφάλεια από τη ραδιενέργεια και πυρηνική ασφάλεια, την επισιτιστική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια· την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και των απελαθέντων· την εφαρμογή του Χάρτη του ΟΗΕ και την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της παγκόσμιας τάξης· την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και την παύση του πυρός· την επιστροφή της δικαιοσύνης· την καταπολέμηση της οικοκτονίας· την αποτροπή της κλιμάκωσης και το τέλος του πολέμου.

Κάθε κράτος του κόσμου, βάσει των δικών του συμφερόντων και δυνατοτήτων, μπορεί να γίνει ηγέτης/συνηγέτης ή συμμετέχων στις προσπάθειες υλοποίησης ενός ή περισσότερων βημάτων της Φόρμουλας. Αυτά τα βήματα, που εφαρμόζονται το ένα μετά το άλλο ή ταυτόχρονα, θα φέρουν την πολυαναμενόμενη και μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ανέφερα, η Φόρμουλα Ειρήνης υποστηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών του κόσμου. Είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους μας για την υποστήριξη και την ενότητα που επέδειξαν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει επίσης τη Φόρμουλα Ειρήνης του Προέδρου Ζελένσκι. Είμαι πεπεισμένος ότι η από κοινού με τους διεθνείς εταίρους μας εφαρμογή των σημείων της Φόρμουλας θα είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα, θα συμβάλει στην προστασία και ενίσχυση του διεθνούς δικαίου και θα εγγυηθεί τη μη επανάληψη παρόμοιων τρομερών επιθέσεων στο μέλλον.

Κατά τη γνώμη σας, είναι επαρκής η οικονομική, ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια που παρέχουν οι διεθνείς εταίροι στην Ουκρανία και τι άλλο πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα για να επιταχύνει τη νίκη της Ουκρανίας;

Κατ' αρχάς, η Ουκρανία είναι ειλικρινά ευγνώμων για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που έχει ήδη λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει από διεθνείς εταίρους και συμμάχους, για όλες τις αποφάσεις, που ελήφθησαν εγκαίρως, ώστε να μπορέσουμε να αποκρούσουμε πλήρως τον επιτιθέμενο.

Αναμφισβήτητα, η πραγματικότητα του πολέμου και οι ανάγκες στο μέτωπο για αποκατοχή των εδαφών μας υπαγορεύουν καθημερινά σχετικές ανάγκες. Επί του παρόντος, η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη και ταχύτερη στρατιωτική βοήθεια για να αποτρέψει τον επιτιθέμενο, επειδή κάθε φάση του πολέμου φέρει τις δικές της προκλήσεις.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και 9 χρόνια και οποιαδήποτε οικονομική, ανθρωπιστική ή αμυντική βοήθεια από τους εταίρους μας σε οποιοδήποτε βαθμό είναι άκρως απαραίτητη, διότι είναι στοχευμένη και αποσκοπεί στην υποστήριξη και προστασία του άμαχου πληθυσμού, των υποδομών, τη διασφάλιση της αμυντικής ικανότητας και την υποστήριξη ζωτικής σημασίας λειτουργιών και μηχανισμών του κράτους.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απελευθέρωση των ουκρανικών εδαφών από την προσωρινή κατοχή, τα συστήματα πυροβολικού και τα πυρομαχικά αποτελούν σήμερα προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε επίσης τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τανκς και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα.

Μια άλλη εξαιρετικά σημαντική απόφαση είναι η παροχή στην Ουκρανία των αεροσκαφών F-16 και η εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων. Δεν υπάρχει κανένας λογικός λόγος για τον οποίο η Ουκρανία δεν μπορεί να λάβει σύγχρονα αεροσκάφη δυτικού τύπου και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η απόφαση θα ληφθεί.

Πραγματοποιούμε τακτικά διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας, συγκεκριμένα στο πλαίσιο των συναντήσεων Ramstein, όπου ενημερώνουμε λεπτομερώς για τις ανάγκες μας και υποστηρίζουμε με επιχειρήματα ότι είναι επείγον να παράσχουν αμυντική υποστήριξη στην Ουκρανία. Έχουμε επίσης υποβάλει τη λίστα τέτοιων αναγκών προτεραιότητας, όπου αναφέρεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, για εξέταση από τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλη την αμυντική βοήθεια των εταίρων της υπεύθυνα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Θα ήθελα να τονίσω ότι η παροχή όπλων στην Ουκρανία δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτή είναι η συμβολή των κρατών του Ελεύθερου Κόσμου στη δική τους ασφάλεια και σταθερότητα, στο ευτυχισμένο μέλλον των παιδιών μας, στην προστασία της δημοκρατίας και του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων, που εγγυάται την ευημερία και πρόοδο. Σήμερα, η Ουκρανία πληρώνει γι' αυτό εις βάρος των ζωών χιλιάδων πολιτών της.

Πρόσφατα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας επισκέφθηκε την Κύπρο. Ποιο το αποτέλεσμα της επίσκεψης και τι συμφωνίες επιτεύχθηκαν;

Παρά τον πόλεμο και την εξωτερική επιθετικότητα, ο υπουργός Ρέζνικοβ επισκέφθηκε τη Λευκωσία, αποδεικνύοντας την προσοχή και τη σημασία που αποδίδει η Ουκρανία στις σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και την ειλικρινή πρόθεση για ενεργοποίηση και εμβάθυνση του διμερούς διαλόγου στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, πόσω μάλλον καθώς υπάρχει μια σχετική συμβατική και νομική βάση γι' αυτό - η Συμφωνία της 5ης Ιουνίου 2015 μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Τα μέρη πραγματοποίησαν γόνιμες διαβουλεύσεις, αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά επίκαιρων θεμάτων. Οι υπουργοί είχαν προσωπική επαφή και συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή δίαυλο επικοινωνίας. Το πρακτικό αποτέλεσμα της επίσκεψης ήταν η έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στον τομέα της αποναρκοθέτησης. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και παρακολουθεί με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες απευθείας στον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και τους εκπροσώπους του υπουργείου για τη βοήθειά τους στην οργάνωση της εν λόγω επίσκεψης.

Υπάρχουν τελικά αγαστές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Κύπρου, ενώ θεωρείτε πως θα συνεχίσουν στο άμεσο μέλλον με άλλες διμερείς ενέργειες;

Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν και παραμένει ο αξιόπιστος εταίρος μας και είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες στην πολιτική ηγεσία της Κύπρου για την αμέριστη υποστήριξή της όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, ιδίως του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Φυσικά, η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέστειλε (ανέβαλε) για κάποιο χρονικό διάστημα τα σχέδιά μας για την υλοποίηση μιας σειράς διμερών πρότζεκτ το 2022, τα οποία είχαν στόχο την εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς: οικονομικό, τουριστικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό, πολιτικό, αμυντικό κ.λπ. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις ενεργές διαβουλεύσεις με στόχο την υλοποίηση τέτοιων πρότζεκτ ήδη από φέτος.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, συγκεκριμένα στη Σύνοδο Κορυφής της Διεθνούς Πλατφόρμας της Κριμαίας, στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο Κορυφής της Πλατφόρμας της Κριμαίας και σε μια σειρά διεθνών διασκέψεων που διοργανώθηκαν από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και επικεντρώθηκαν σε θέματα μεταπολεμικής αποκατάστασης της Ουκρανίας.

Φέτος, η Ουκρανία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια σειρά από παρόμοιες εκδηλώσεις και αναμένει ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί σε αυτές στο υψηλότερο επίπεδο. Επί του παρόντος, ένα από τα θέματα προτεραιότητας για την πρεσβεία είναι η διοργάνωση επίσκεψης στην Ουκρανία από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με επικεφαλής την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται ιδιαίτερα στην Ουκρανία. Θα πρέπει να αποτελέσει λογική συνέχεια της ενεργού διακοινοβουλευτικής συνεργασίας τον τελευταίο καιρό και έχει επίσης σχεδιαστεί για να προωθήσει την ανάπτυξη και την εμβάθυνση του διμερούς πολιτικού διαλόγου στο υψηλότερο επίπεδο.

Το θέμα των κυρώσεων συζητείται επί του παρόντος αρκετά ενεργά στα Μέσα Ενημέρωσης. Πώς σχολιάζετε τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με αυτό το θέμα;

Οι κυρώσεις είναι ένα πολύ ισχυρό και σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν είναι σε ισχύ και γίνονται όλο και πιο ανυπόφορες για το καθεστώς του Κρεμλίνου, καταστρέφοντας την οικονομική βάση που σήμερα τροφοδοτεί τον αιματηρό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ακούγεται επανειλημμένα ότι οι κυρώσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των χωρών της ΕΕ και ειδικότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, οι κυρώσεις έχουν το τίμημά τους. Ωστόσο, εκατομμύρια Ουκρανοί πληρώνουν πολύ βαρύτερο τίμημα, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη ζωή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Απλώς δεν υπάρχει. Πληρώνουμε με αίμα υπερασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες που είναι κοινές τόσο για τους Ουκρανούς όσο και για τους Κύπριους. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα την υποστήριξη όλων των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και αναμένει την ίδια υποστήριξη στο μέλλον.

Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με τις κυρώσεις, που επιβλήθηκαν πρόσφατα από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κυρώσεις έχουν νομική φύση, επομένως πρέπει να εφαρμόζονται σωστά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι αξίωμα. Η παραβίαση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών παράκαμψης του νόμου, θα πρέπει να έχει νομικές συνέπειες.

Σήμερα, δεν είναι μόνο ηθική αλλά και νομική επιταγή να φέρουν ευθύνη όλοι όσοι βοηθούν τη Ρωσία, άμεσα ή έμμεσα, να συνεχίσει τον αιματηρό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η αλήθεια είναι ότι η ήττα της Ρωσίας σημαίνει κανονική ζωή για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός στόχος για όλους μας σήμερα.