Στους 30 οι νεκροί από εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο την τελευταία τριετία

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα

To 2020 καταγράφηκαν στην Κύπρο 16 θάνατοι σε εργατικά ατυχήματα, 5 το 2021 και 9 το 2022 με τον συνολικό αριθμό εργατικών ατυχημάτων για το 2020 να ανέρχεται σε 1.527, για το 2021 σε 1.433 και για το 2022 σε 1.335, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) για την 28η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, αναφέρουν ότι «από περαιτέρω στατιστική ανάλυση των δεδομένων στην Κύπρο προκύπτει ότι ο κατασκευαστικός τομέας κατέχει την πρωτιά σε ό,τι αφορά τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα με το 50% θανατηφόρων ατυχημάτων να αφορούν τον τομέα των κατασκευών».

Επίσης, «για το 2021, η πλειοψηφία των εργατικών ατυχημάτων είχε ως παθόντες ανειδίκευτους εργάτες, μικροεπαγγελματίες και χειρωνάκτες ενώ, όπως φαίνεται μέσα στα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, οι πτώσεις από ύψος είναι εκ των κύριων ατυχημάτων στον κατασκευαστικό τομέα».

Συγκεκριμένα, το 2021 καταγράφηκαν 64 ατυχήματα που οφείλονται σε πτώση από ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των 2 μέτρων με τα 36 να αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα.

ΕΤΕΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «προάγοντας τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία Vision Zero – Μηδέν Ατυχήματα του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, προχώρησαν σε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας».

Η εκστρατεία ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Απριλίου και κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Απριλίου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, δήλωσε ότι στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της σημασίας της διασφάλισης επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Πρόσθεσε ότι «η πρόληψη αποτελεί κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο κ. Κωνσταντή είπε ότι «το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργοδοτουμένων» και απηύθυνε έκκληση, ιδιαίτερα στα μέλη - μηχανικούς του ΕΤΕΚ, «να θέτουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτεραιότητες τους και να εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους. Καλεί παράλληλα κάθε εργοδότη να τηρεί πιστά τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς».

Η Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, Ευαγγελίτσα Τσουλόφρα δήλωσε «η εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Vision Zero – Μηδέν Ατυχήματα του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης».

Πρόσθεσε ότι «πέρα από τον ανθρώπινο πόνο και το κόστος των ατυχημάτων για τους παθόντες και τις οικογένειές τους, το κράτος και οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με σημαντικό οικονομικό κόστος».

Ταυτόχρονα, είπε η κ. Τσουλλόφτα, «η επένδυση στην πρόληψη έχει απόδοση 2,2%, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας (EU-OSHA)».

Αναφέρθηκε και στο 8ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Εξοπλισμού και Υπηρεσιών για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά έργα που διοργανώνει ο ΣΠΟΛΜΗΚ με την στήριξη του ΕΤΕΚ, στις 26-27 Μαΐου 2023, με θέμα «Respect Human Rights – Everyone has a Role to Play» και σύνθημα «Focus on People». Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προστασία και η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επικέντρωση στον άνθρωπο, για να επιτευχθεί το όραμα «Μηδέν Ατυχήματα».