«Στ’ Δημοτικό Λεμεσού: Ρομποτική και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον» της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου

Μαθήματα Ρομποτικής για το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) στο Pazardzhik της Βουλγαρίας για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2.

Κάτω από την κοινή, ευρωπαϊκή ομπρέλα της Ρομποτικής, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες από εννέα ευρωπαϊκά σχολεία ένωσαν δυνάμεις, γνώσεις, ιδέες και όνειρα ξεκινώντας μια όμορφη και εποικοδομητική συνεργασία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ της Βασικής Δράσης 2 (ΒΔ2) με θέμα το: «Robotics yesterday, Today, Tomorrow. Its interaction with the environment and climate (Ρομποτική χθες, σήμερα, αύριο. Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και το κλίμα)». Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024.

Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το “Ecole Communale Robert Andre Flenu» της Mons του Βελγίου. Εταιρικά σχολεία είναι: το “Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabra” της Santana της Πορτογαλίας, το "St. Kliment Ohridski" Primary school” της Bitola της Β. Μακεδονίας, το “Istituto Comprensivo "Don A. De Caro" Fisciano-Lancusi” του Fisciano της Ιταλίας, το “Osnovna skola Matije Gupca” του Zagreb της Κροατίας, το “Diyarbakirli Ekrem Ergun Ilkokulu” του Çanakkale της Τουρκίας, «Ceip Juan Garcia Perez» της Ισπανίας, το “Osnovno Uchilishte Professor Ivan Batakliev” του Pazardzhik της Βουλγαρίας και το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, λοιπόν, το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) πραγματοποίησε τη δεύτερη κινητικότητα LTTA (Learning, Teaching, Training Activities) στο Pazardzhik της Βουλγαρίας, από τις 20 – 26 Μαρτίου 2023. Το σχολείο της Κύπρου αντιπροσώπευσαν εννέα μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών τους, την Αγγέλα Χριστάκη Φίλιππου, συντονίστρια του Προγράμματος, και τη Στάλω Βασιλείου, εκπαιδευτικό Αγγλικών. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες δραστηριοποιήθηκαν σε ενδιαφέροντα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα οποία είχαν αντισταθμιστικό χαρακτήρα, αφού είχαν σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμα από όλους/ες ανεξαιρέτως τους μαθητές/τριες και των εννέα σχολείων της σύμπραξης. Οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην άρση των ταξικών, φυλετικών κι έμφυλων φραγμών, καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Να σημειωθεί ότι την κύρια ευθύνη των εργαστηρίων είχαν διδακτικό προσωπικό και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Τι ακριβώς όμως είναι η εκπαιδευτική ρομποτική και γιατί τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος στα σχολικά ιδρύματα ανά το παγκόσμιο; Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας διασκεδαστικός, αποτελεσματικός και συναρπαστικός συνάμα, τρόπος διδασκαλίας πολλών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Όπως ειδικοί του θέματος υποστηρίζουν και έχει αποδειχτεί και στην πράξη, η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθά στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, όπως είναι: η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η συνεργασία. Επιπρόσθετα, συμβάλλει θετικά τόσο στον γνωστικό τομέα, όσο και στον συναισθηματικό και στον κοινωνικό, αφού οι μαθητές/τριες ενδυναμώνονται αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση κι αυτοεκτίμησή τους. Ταυτόχρονα, κοινωνικοποιούνται και απομυθοποιούν την έννοια της δυσκολίας.

Εντάσσοντας τη ρομποτική στη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών, όπως είναι η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, η μύηση στην επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή, πειραματισμός, αξιολόγηση), η απόκτηση της ικανότητας της οργάνωσης και της διαχείρισης ενός έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη). Με την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, να σκέφτονται κριτικά, να καλλιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση της νέας γνώσης, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Μέσα από το υπέροχο ταξίδι της ρομποτικής οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν κλίσεις και ταλέντα, προωθείται η ερευνητική τους σκέψη, εξοικειώνονται με ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους και ενισχύεται η εξωστρέφειά τους.

Εκτός από τα εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν μαθητές/τριες και τις συναντήσεις των συντονιστών, οι Ευρωπαίοι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορα μέρη της πόλης του Pazardzhik και να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τους ανθρώπους της. Επισκέφθηκαν διάφορα σημεία της πόλης, όπως είναι το Ethnographic Museum of Pazardzhik, η St. Bogoroditsa Church, το Ostrova Park. Ακόμη, επισκέφτηκαν το Bachkovo Monastery, την πρωτεύουσα Σόφια (The Presidency building, the Parliament, the Alexander Nevski Cathedral) και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Plovdiv (Archaeological Complex "Nebet Tepe" and Thracian Village, Ancient Theater of Philippopolis).

Η εξαήμερη παραμονή στην πόλη κύλησε όμορφα δημιουργώντας όμορφα συναισθήματα κι αναμνήσεις για όλους. Μέσα από τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, θρησκειών, κουλτούρων κ.λπ. κατάφεραν να γκρεμίσουν γεωγραφικά σύνορα, να μειώσουν τις όποιες διαφορές και να συνεργαστούν, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τη διαπολιτισμική συνείδηση και ταυτότητα όλων των συμμετεχόντων. Το ραντεβού, της ομάδας συνεργασίας, ανανεώθηκε για τα μέσα Μαΐου 2023, στην πόλη Bitola της Β. Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση LTTA με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας.

*Η Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου είναι η Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1, KA2.