Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε 120 οντότητες/πρόσωπα - Η λίστα περιλαμβάνει Κύπριους

Γραπτή δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών

Ο Αμερικανός Yπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη κυρώσεις σε περισσότερες από 120 οντότητες και πρόσωπα σε περισσότερες από 20 χώρες και δικαιοδοσίες σε σχέση με την παράνομη και απρόκλητη από τη Ρωσική Ομοσπονδία εισβολή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των διευκολυντών της διαφυγής των κυρώσεων.

Σε γραπτή του δήλωση την Τετάρτη, που κυκλοφόρησε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι «περισσότερο από ένα χρόνο μετά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι επιπτώσεις των παγκόσμια συντονισμένων κυρώσεων ανάγκασαν τη Ρωσική Ομοσπονδία να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και τροφοδοσίας της πολεμικής της μηχανής».

Πρόσθεσε ότι σε συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο, «στοχεύουμε το δίκτυο διαφυγής κυρώσεων που υποστηρίζει έναν από τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας, τον Alisher Usmanov, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι. Εκτός από το δίκτυο διαφυγής που συνδέεται με τον Usmanov, στοχεύουμε επίσης την USM Holding, την κύρια οντότητα μέσω της οποίας ο Usmanov κατέχει και ελέγχει την πλειοψηφία των εταιρειών του».

Επιπλέον, σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών επιβάλλει κυρώσεις σε δύο ρωσικές οντότητες που υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας μέσω της στρατιωτικοποίησης και κατήχησης των μαθητών, το All Russian Children's and Youth Military Patriotic Public Movement Youth Army, και το State Budgetary Educational Institution of Additional Education of the Republic of Crimea, Crimea Patriot Center, στην Κριμαία.

Η ενέργεια αυτή, είπε, περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό αρκετών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον αμυντικό τομέα της ρωσικής οικονομίας και οντοτήτων που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας και μιας εταιρείας με έδρα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που «παρείχε δορυφορικές εικόνες τοποθεσιών στην Ουκρανία σε οντότητες που συνδέονται με την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner που πολεμά στην Ουκρανία για λογαριασμό του Πούτιν».

Πρόσθεσε ότι ορίζουν επιπλέον άτομα που συνδέονται με τη Ρωσική Κρατική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας, Rosatom, λέγοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί εξαγωγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού τομέα, για να ασκήσει πολιτική και οικονομική πίεση στους πελάτες της παγκοσμίως.

Ο κ. Μπλίνκεν σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να κάνουν ενέργειες κατά της Ρωσίας και εκείνων που υποστηρίζουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω εφαρμογής της δέσμευσης της Ομάδας των G7 να επιβάλουν σοβαρές συνέπειες σε φορείς τρίτων χωρών που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση της Ρωσίας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των διαμεσολαβητών και των επιχειρήσεων τους. Η λίστα περιλαμβάνει Κύπριους υπηκόους και κυπριακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που στοχεύουν όπως αναφέρει εκείνους που έχουν βοηθήσει εν γνώσει τους Ρώσους ολιγάρχες να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων δύο Κυπρίων.