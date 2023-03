Βραβεύθηκαν οι διακριθέντες στο διαγωνισμό του ΙΝΓΚ "Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο"

Ο διαγωνισμός αποτελούσε μια πρωτοβουλία του ΙΝΓΚ, όπου μέσα από σύντομα ενημερωτικά φιλμάκια/videos, τα οποία επιμελήθηκαν ομάδες μαθητών και φοιτητών, θα διεξαχθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου

Στo πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Brain Awareness Week, η οποία είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου πραγματοποίησε την Πέμπτη 16 Μαρτίου, την τελετή βράβευσης των διακριθέντων στο διαγωνισμό «Σκέψου Εξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλo». Ο διαγωνισμός αποτελούσε μια πρωτοβουλία του ΙΝΓΚ, όπου μέσα από σύντομα ενημερωτικά φιλμάκια/videos, τα οποία επιμελήθηκαν ομάδες μαθητών και φοιτητών, θα διεξαχθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου.

Η ιδέα για τον διαγωνισμό κατατέθηκε από τη Δρ. Μαργαρίτα Ζαχαρίου (ερευνήτρια στο Τμημα Βιοπληροφορικής του ΙΝΓΚ) εκ μέρους του ΙΝΓΚ προς τους διεθνής οργανισμούς Dana Foundation και Federation of European Neuroscience Societies (FENS), και εξασφάλισε χρηματοδότηση από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Στο καλωσόρισμά του o Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας A. Φυλακτού εξέφρασε την χαρά όλων στο ΙΝΓΚ βλέποντας τους νέους να αγκαλιάζουν με τόσο ενθουσιασμό αυτό τον διαγωνισμό αλλά και παρόμοιες πρωτοβουλίες του ΙΝΓΚ. Μέρος της αποστολής του ΙΝΓΚ, είπε ο Καθ. Φυλακτού είναι να ενημερώνει το κοινό για θέματα σχετικά με τους τομείς ειδίκευσης του, αλλά ιδιαίτερα να επιμορφώνει τη νέα γενιά επιστημόνων μέσα απο τα προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που προσφέρει. Παράλληλα, μέσα απο τέτοιες δράσεις, θα προκύψουν ερεθίσματα για κάποιους που μετέπειτα θα αποφασίσουν να σπουδάσουν το αντικείμενο με το οποίο καταπιάνετε το ΙΝΓΚ και να αποτελέσουν τους νέους επιστήμονες της Κύπρου.

Χαιρετισμό εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου απηύθυνε ο Δρ. Πανίκος Γιωργούδης, Ανώτερος Λειτουργός Α’ στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του ΥΠΑΝ προς το ΙΝΓΚ για την ευκαιρία που έδωσε στους μαθητές και φοιτητές να συμμετάσχουν σε καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την υγεία του εγκεφάλου. «Χαιρετίζουμε ως ΥΠΑΝ τη συμμετοχή πολλών μαθητριών και φοιτητριών στο διαγωνισμό. Η αύξηση της συμμετοχής γυναικών και κοριτσιών στις δράσεις, σπουδές και επαγγέλματα STEM αποτελεί έναν απο τους βασικούς στόχους στους οποίους θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση το ΥΠΑΝ σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του νέου Προέδρου, στόχος ο οποίος προωθείται ταυτόχρονα σε Ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο. Δράσεις όπως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, φέρνουν σε επαφή τα κορίτσια και τις γυναίκες με τομείς στους οποίους υποεκπροσωπούνται. Ο συγκεκριμένος στόχος έχει προωθηθεί και στο παρελθόν απο το ΙΝΓΚ μέσα απο άλλες δράσεις για τη διεθνή ημέρα των κοιτισιών και γυναικών στην επιστήμη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο χαιρετισμός της υπουργού.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά 56 συμμετοχές από τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση με ίση κατανομή συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απαρτιζόταν από επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό του ΙΝΓΚ, καθώς και από άτομα του χώρου της επικοινωνίας.

Την 1η θέση στην κατηγορία συμμετοχών απο μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης κατέκτησε η συμμετοχή της Αντριάνας Ειρήνης Worth, Ολίβιας Μεσαρίτη και Εμμανουέλας Παναγιώτου του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα.

Στη 2η θέση στην κατηγορία Δημοτικών ήταν οι μαθήτριες Νεφέλη Μαρία Ονουφρίου και Αριστία Παλάλα του Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ΚΣΤ' - Παναγίας Τριχερούσας.

Στην 3η θέση στην κατηγορία Δημοτικών ήταν οι μαθήτριες του The Junior School, Alessandra Coll-Gabrielides, Μαρία Πλατή και Νεφέλη Φάττα.

Στην 1η θέση των συμμετοχών απο μαθητές Γυμνασίου κατατάχθηκαν οι μαθητές Αντώνης Κουτσαβάκης και Σωφρόνης Παππάς, του Γυμνασίου Αγίας Φυλάξεως.

Στη 2η θέση στην κατηγορία Γυμνασίου ήταν οι μαθητές του Aspire Private British School, Nikita Bakhov και Mikhail Bakho

Στην 3η θέση στην κατηγορία Γυμνασίου ήταν η ομάδα της Ελληνικής Σχολής Φόρουμ με τους μαθητές Χρήστο Ιωάννου και Κωνσταντίνο Σμυρίλλη

Την 1η θέση στην κατηγορία Λυκείων πήραν οι μαθήτριες Xuanyu Chen and Yana Prymak του IMS Private School.

Στη 2η θέση στην κατηγορία Λυκείων ήταν ομάδα απο το G.C. SCHOOL OF CAREERS με τις μαθήτριες Ιωάννα Γεωργιάδη, Μάρσια Μουζουρίδου και Αννίτα Σταύρου

Στην 3η θέση στην κατηγορία Λυκείων ήταν το Λύκειο Ακροπόλεως με τις μαθήτριες Draga Dragomirova και Δέσποινα Πασχάλη

Η ομάδα BRAIN FREAKS του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Ανδρέας Ευαγόρου, η Δέσποινα Ιωάννου και ο Λοΐζος Γεωργίου κέρδισαν την 1η θέση στην κατηγορία συμμετοχών από φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης.

Στην 2η θέση στην κατηγορία ανώτερης εκπαίδευσης ήταν η ομάδα Tarhana University of Cyprus, με τους φοιτητές Egor Kostin, Θεόδωρο Θεοδώρου και Αρίνα Κωστίνα.

Στην 3η θέση στην κατηγορία ανώτερης εκπαίδευσης ήταν η ομάδα University of Cyprus, Tips for a Better Brain, με τις φοιτήτριες Βασίλισσα Γεωργουλοπούλου, Στυλιανή Καϊμακάμη και Ντέμη Αριστείδου.

Τα φιλμάκια τα οποία έχουν διακριθεί καθώς και αριθμός άλλων πολύ καλών συμμετοχών θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (Facebook, Twitter, LinkedIn,Youtube) στη δεύτερη φάση αυτής της δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου στη Μοριακή Ιατρική, Ιατρική Γενετική, Βιοιατρική Έρευνα, Νευροεπιστήμη και Βιοτεχνολογία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.cing.ac.cy/education