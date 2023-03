Η αποτυχία συνομιλιών Harding - Μακαρίου: Η «ιστορία» των 19 βομβών στις 29 Φεβρουαρίου 1956

Του Ερμή Τσιατίνη*

Μετά την καταστροφή του 1974 και την απόρριψη εκ μέρους μας διαφόρων «χαμένων ευκαιριών» για λύση του Κυπριακού -από Κυπριανού και άλλους μετά- αναπτύχθηκε μια παραφιλολογία για την πρώτη -μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ- χαμένη ευκαιρία. Όταν ήλθε στην Κύπρο ο κυβερνήτης John Harding (3/10/1955) άρχισε συναντήσεις/συνομιλίες με τον Μακάριο. Ο Marshall Harding ήταν ό,τι καλύτερο διέθετε η βρετανική κυβέρνηση για καταστολή της ΕΟΚΑ. Ο Harding στην αρχή επένδυσε πολλά στις έρευνες για σύλληψη του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Αυτό θα ήταν ευεργετικό σε μια λύση χωρίς τη σκιά της «τρομοκρατίας». Τον Δεκέμβριο του 1955, οι πληροφορίες ήταν θετικές ως προς το πού βρισκόταν ο Διγενής. Περικύκλωσαν τον Γρίβα-Διγενή στα «στρατηγείο» του στα υψώματα πάνω από το χωριό Σπήλια. Μετά από μια δραματική μάχη στις 11 Δεκεμβρίου, ο Γρίβας έσπασε τον κλοιό και εγκαταστάθηκε στην περιοχή Κύκκου μετά από περιπέτειες μερικών εβδομάδων.

Μετά την αποτυχία σύλληψης του Γρίβα, οι συνομιλίες Harding- Μακαρίου εντάθηκαν.

Στις 9 Ιανουαρίου, ο Harding πρότεινε ένα συγκεκριμένο σχέδιο λύσης με μέτρα αυτοκυβέρνησης. Εξηγήθηκε στον Μακάριο ότι η παρούσα στρατηγική κατάσταση δεν επέτρεπε εφαρμογή της αρχής της αυτοδιαθέσεως «ένεκα της παρούσης στρατηγικής καταστάσεως εις την Ανατολική Μεσόγειο.(προηγουμένως οι συνομιλίες είχαν διακοπεί στις 9 Δεκεμβρίου... που έτυχε να ήταν οι ημέρες αναμονής σύλληψης του αρχηγού της ΕΟΚΑ). Στις 13 Ιανουαρίου, ο Harding τροποποίησε το σχέδιο «για συζήτηση Συντάγματος εν ευθέτω χρόνω» και παροχή αυτοκυβέρνησης στην Κύπρο. Πήγε στο Λονδίνο με υπόμνημα στην αγγλική κυβέρνηση που περιείχε διάφορες προϋποθέσεις.





Σύμφωνα με το υπόμνημα, η αυτοδιάθεση θα ήταν δυνατή εάν η Κύπρος

α) Παραμείνει εντός της Βρετανικής Κοινοπολιτείας

β) Να απορριφθεί οριστικά η Ένωση

γ) να συντριβεί παντελώς η ΕΟΚΑ.

Ο Harding επέστρεψε στην Κύπρο και συνάντησε τον Μακάριο στις 27 Ιανουαρίου. Την επομένη έστειλε στον Μακάριο την τελική μορφή του σχεδίου και του ζητούσε να υπογράψει δήλωση ότι συμφωνούσε σε όλα. Τον προειδοποιούσε ακόμα για τις «συνέπειες τυχόν αποτυχίας των συνομιλιών».

Ο Μακάριος δεν ήταν ευχαριστημένος, διότι τον τελευταίο λόγο στα πάντα θα είχαν οι Βρετανοί. Ούτε καν αμνηστία δεν προσέφεραν στους πολιτικούς κατάδικους και καταζητούμενους (μιλούσαν για αμνηστία αυτών που είχαν καταδικαστεί για οχλαγωγία και διανομή φυλλαδίων).





Τελευταία συνάντηση

Η τελευταία συνάντηση έγινε στην παρουσία του υπουργού Αποικιών Alan Lenox-Boyd. Ήταν Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 1956. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξερράγησαν βόμβες εις Λευκωσία. Γίνεται γενικά λόγος για 19 βόμβες που δεν είχαν στόχους (πληγώθηκε τυχαίως μια γυναίκα). Οι συνομιλίες διεκόπησαν και μέχρι σήμερα «επεκράτησε» η θεωρία ότι... φταίνε οι 19 βόμβες ενώ επικρατούσε εκεχειρία.

Η επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση μίλησε για εκρήξεις 10 βομβών.





Οι βόμβες

Η «μάχη» για την ευθύνη των εκρήξεων έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο μεταξύ Γριβικών και Μακαριακών. Νομίζουν και οι δύο πλευρές ότι χάθηκε μια καλή συμφωνία που δήθεν την ήθελαν και οι δύο αρχηγοί, αλλά ένας από αυτούς είναι υπεύθυνος για την ανατροπή!

Η θεωρία των οπαδών του Γρίβα είναι ότι αυτός ήταν περίπου «ενθουσιασμένος» για την εξέλιξη των συνομιλιών μετά από ενημέρωση που είχε στο μοναστήρι του Κύκκου από τον Μακάριο το Σάββατο 28/1/1956. Για τη συνάντηση αυτή γράφτηκαν πολλά και το ΡΙΚ είχε κάνει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα το 2022, στο οποίο μίλησαν μέλη της ανταρτικής ομάδας που συνόδευσαν τον Γρίβα στη συνάντηση. Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η Λούλα Κοκκίνου που συνόδευσε τον Μακάριο μαζί με τη μητέρα της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρόντων, ο Γρίβας ήταν ευχαριστημένος με την τροπή των συνομιλιών και είπε στους αντάρτες ότι σύντομα θα επέστρεφαν στα σπίτια τους, ενώ ένας από αυτούς είπε πως ο Διγενής του είπε «θα παρελάσουμε στην Αθήνα». Έγινε εισήγηση στον Γρίβα να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο Γρίβας είπε, «μα πού θα βρούμε φωτογραφική μηχανή;» Όταν ο αντάρτης Μίκης Φυρίλας είπε ότι είχε φωτογραφική μηχανή, ο Γρίβας συγκατένευσε. Οι δύο αυτές φωτογραφίες έτυχαν εκμετάλλευσης ως απόδειξη ότι ο Γρίβας την 28 Ιανουαρίου ήταν βέβαιος για την έκβαση των συνομιλιών που συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου! Συνεπώς, λέγει η θεωρία «τους», δεν ήταν υπεύθυνος για τις βόμβες στις 29 Φεβρουαρίου!

Λέγουν ακόμη ότι αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που «επέτρεψε» φωτογραφίες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Λίγο αργότερα -Δευτέρα του Πάσχα, 7 Μαΐου- συνάντησε στο βουνό τον πρόξενο της Ελλάδας, Ρόδη Κανακάρη Ρούφου, τη γυναίκα του Αριέτα και τη Λούλα Κοκκίνου. Μαζί του είχε τον Λάμπρο Καυκαλίδη. Έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες τσουγκρίζοντας αβγά!

Και κατά τη διαμονή του στο κρησφύγετο της Λεμεσού έβγαλε φωτογραφίες. Όσον για τον ενθουσιασμό του Γρίβα για τη μελλοντική συμφωνία; Μετά τη συνάντηση της 28/1/1956 έγραψε στο ημερολόγιό του: «Ο Αρχιεπίσκοπος μού ανέπτυξε το σχέδιο Harding, το οπίον δεν διαφέρει ουσιωδώς από το προηγούμενο, πλην φραστικών τινών τροποποιήσεων, ως εζήτησεν ούτος. Το ζήτημα της αυτοδιαθέσεως θα εξαρτηθεί εκ στρατηγικών αναγκών.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναγνωρίζει ότι το σχέδιο είναι παγίς και ότι τούτο θέλει να μας εμπλέξει, αλλ’ ότι εμείς δεν πρέπει να πέσωμεν εις την παγίδα. Κατ’αρχήν να το δεχθώμεν, εφόσον άλλωστε δεν αναλαμβάνομεν ουδεμίαν δέσμευση δια το μέλλον, και να προσέξωμεν δια την εκπόνηση του Συντάγματος, το οποίον πρέπει να προβλέπει σύστημα αντιπροσωπευτικόν. Μου είπε ότι αντελήφθει κούραση του λαού και μου ομίλησε περί μεγάλων δαπανών μας, αμφότερα συνηγορούντα προς εξεύρεση μιας λύσεως. Εις τον Αρχιεπίσκοπο επέστησα την προσοχή εις τα κάτωθι: Ποιος θα καθορίζει τον χρόνο καθ’ον θα υφίστανται οι στρατιωτικές ανάγκες της Μεγάλης Βρετανίας, μετά την λήξη των οποίων θα ασκηθεί το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως και εάν ούτος θα πρέπει να καθοριστεί υπό διεθνούς Οργανισμού ή Επιτροπής. Μου απήντησε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να αφεθώμεν εις τοιούτον οργανισμόν και ότι θα ήτο προτιμότερον να αποφασίσει η Κυπριακή Βουλή. Είτα έθεσα το ζήτημα της Βουλής, εάν αυτή θα είναι αντιπροσωπευτική. Μου απάντησε ότι αυτό ζητούμε, αλλά είναι αμφίβολο εάν θα δεχθεί η Βρετανία. Τέλος ,μου είπε ότι πρέπει να δεχθώμεν το Σχέδιον και να δώσωμεν έγγραφον απάντηση, είναι δε μάλλον βέβαιον-προσέθεσε- ότι θα διαφωνήσωμεν με τον Harding, όταν θα έρθει η σειρά του Συντάγματος προς συζήτηση».

Μήπως τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο Γρίβας ήταν συμπαθής στο σχέδιο; Και ο Μακάριος το ίδιο;





Τα άλλα περίεργα

Υπάρχουν όμως και άλλα περίεργα στην ανασκόπηση της ιστορίας των ακίνδυνων βομβών που δήθεν ήταν η αιτία του ναυαγίου στις 29 Φεβρουαρίου 1956. Η ιστορία ότι ο Μακάριος έδωσε διαταγή για τοποθέτηση των «19» βομβών ξεκίνησε από μια δήλωση του αγωνιστή Ησύχιου Σοφοκλέους, ότι ο ίδιος (ομάδες του) ήταν υπεύθυνος για τις βόμβες. Το ίδιο λέχθηκε για τον Χαράλαμπο Τερκουράφη. Και οι δύο διέψευσαν τους ισχυρισμούς περί εντολών Μακαρίου. Άλλοι δύο αγωνιστές έδωσαν συνεντεύξεις ,που χωρίς να κατονομάζουν τον Μακάριο ως δίδοντας τους εντολές … έβγαλαν δικά τους συμπεράσματα ή πίστεψαν τι τους είπε κάποιος για ανάμΕιξη του Αρχιεπισκόπου.

Κάποτε ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κυριακίδης είπε ότι εκρηκτικά από την Ελλάδα έφταναν στην Αρχιεπισκοπή με γνώση του Μακαρίου. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως απόδειξη για εμπλοκή/διαταγή του Μακαρίου στις βόμβες της κρίσιμης ημερομηνίας. «Όλοι» είναι βέβαιοι ότι διαταγή του Γρίβα ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου για ανακωχή (έφτασε στους τομείς την 18η Φεβρουαρίου) είχε απόλυτη επιτυχία. Τα γεγονότα όμως (με βάση τα απομνημονεύματα του Γρίβα -Διγενή και των εφημερίδων της εποχής) λένε τα εξής:

1) 18/2/56 Εις Πέγεια Πάφου βόμβα κατά αστυνομικού σταθμού και εις Κτήμα κατά αστυνομικού περιπολικού αυτοκινήτου.

2) 22/2/56 Εις Κτήμα βόμβα εναντίον στρατιωτικού αυτοκινήτου.

3) 23/2/56 Εις τον κόλπον Κοραλλίων Αμμοχώστου στρατιωτικόν αυτοκίνητον πυροβολισμοί εναντίον αυτοκινήτου. Δύο τραυματίες.

4) 29/2/56 «19» εκρήξεις εις Λευκωσία. Σε Κισσόνεργα Πάφου πυροβολισμοί εναντίον αυτοκινήτου δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρις τον θάνατο των δύο ηγετών, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των ήταν πολλές. Το θέμα των βομβών όμως δεν υπήρξε λόγος συγκρούσεων. Π.ως να ήταν, αφού δεν υπήρχε ποτέ πιθανότητα συμφωνίας που απέκλειε κάθε προσδοκία του λαού δέκα μόλις μήνες μετά την έναρξη του ένοπλου αγώνα;

Οι απόγονοι των «δύο» όμως συνεχίζουν ακάθεκτοι!

Τι είπε ο Γρίβας για τις «19» βόμβες

The MEMOIRS OF GENERAL GRIVAS

(Guerrilla Warfare and EOKA’s Struggle) were published in London in 1964. They were reprinted in 2021. On page 64 he writes about the talks of 1956:

1) We must have cast-iron guarantees that the British would carry out the terms of any agreement reached

2) The British troops and police who had filled the island since the start of the struggle must leave.

3) We must have a complete amnesty for all our fighters in and out of prison and detention camp.

4) Internal security (i.e.control of the police) must in no circumstances be left in the hands of the British during any interim period of self-government.

I had little belief in British sincerity and scant hopes that they would fulfil these conditions. It was for these reasons that I decided to go against Makarios’s wishes and give a warning demonstration of our strength before the final round of talks. On the evening of 29 February , an hour before the key meeting between Makarios, Harding and the British Colonial Secretary, Mr. Lenox-Boyd, who had flown to Cyprus specially for the occasion , I allowed my men to explode nineteen bombs in Nicosia. As I had foreseen, the British insisted rigidly on their terms and the negotiations were finally broken off that knight.

Υ.Γ. Ο καθένας δικαιούται να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά τα γεγονότα μιλούν.