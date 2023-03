Η Ρένα Ρουβιθά Πάνου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαθέτει εκτενή και πολυδιάστατη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και τον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο

Το διορισμό της Ρένας Ρουβιθά Πάνου στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, μετά και την έγκρισή της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, η κ. Ρουβιθά Πάνου διαθέτει εκτενή και πολυδιάστατη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και τον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο. Μεταξύ 1984 και 1991 εργάστηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε συμβουλευτικές εταιρείες στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς μεγάλους διεθνείς οργανισμούς.

Από το 1991 μέχρι το 2006 εργάστηκε στον Όμιλο Λαϊκής (HSBC associate bank) όπου ήταν, μεταξύ άλλων, Γενική Διευθύντρια Ομίλου με κύρια αρμοδιότητα τις Εργασίες Εξωτερικού και τη Διεύθυνση Διαθεσίμων και Συναλλάγματος. Διετέλεσε επίσης Διευθύνουσα Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάς και υπηρέτησε ως Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο και των θυγατρικών του στην Ελλάδα και την Αυστραλία. Από το 2008 μέχρι το 2014 ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως, μετά την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Μεταξύ 2014 και 2020 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του Ομίλου Alpha Bank (Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Ρουμανίας, Alpha Leasing στην Ελλάδα), όπου ήταν Πρόεδρος/Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Κινδύνων και Αμοιβών. Από το 2012 μέχρι το 2014 διετέλεσε επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της δημόσιας κυπριακής εταιρείας Τσιμεντοποϊία Βασιλικού.

Το 2016 διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, όπου υπηρέτησε για δύο συνεχόμενες θητείες μέχρι το 2021. Από το 2019 μέχρι το 2021 διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των υπαλλήλων της Cyta.

Μεταξύ 2020 και 2021 υπηρέτησε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και από το 2020 είναι Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Eurobank SA και της Eurobank Holdings στην Ελλάδα, όπου είναι Πρόεδρος των Επιτροπών Υποψηφιοτήτων και Διακυβέρνησης και Αντιπρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων. Από το 2020 είναι Μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 2022 διατελεί Trustee του Stelios Philanthropic Foundation Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κ. Ρουβιθά Πάνου αποφοίτησε από το London School of Economics στο Ηνωμένο Βασίλειο (B.Sc. Economics, Metcalfe Scholar) και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Cambridge Ηνωμένου Βασιλείου (M.Phil. Economics) και στο Massachusetts Institute of Technology των ΗΠΑ (Master of Science in Management, Fulbright Scholar).