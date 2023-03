Συνεχίζεται η απάτη μέσω μηνυμάτων - Συστήνει προσοχή η Αστυνομία

Συνεχίζει η απάτη για κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών, μέσω ψευδών τηλεφωνικών μηνυμάτων και εκ νέου η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό.

Η απάτη γίνεται μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικού συνδέσμου – link που περιέχουν τα μηνύματα αυτά. Στα απατηλά τηλεφωνικά μηνύματα αναφέρεται ότι έχει γίνει φραγή στον τραπεζικό λογαριασμό των πολιτών. Αναγράφεται συγκεκριμένα η φράση «Your account has been temporarily locked, please verify your identity at the following link: https://…….».

Η Αστυνομία καλεί τους αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ΜΗΝ επιλέγουν/ ακολουθούν τους συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς συνδέσμους, αφού υπάρχει ο κίνδυνος κλοπής χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων τους.

Σε περίπτωση που πολίτες έχουν λάβει τέτοια μηνύματα, προτρέπονται όπως προβαίνουν σε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στον τηλεφωνικό αριθμό 22-808200.

Οι ώρες εργασίας της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι από τις 07:00π.μ. μέχρι τις 19:00μ.μ.