Women in Mathematics: Έκθεση στο Πανεπιστήμιο Frederick για τη Μέρα της Γυναίκας

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Πανεπιστημίου για συμμετοχή των γυναικών στους τομείς STEM

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Μέρα της Γυναίκας η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, το Πανεπιστήμιο Frederick φιλοξενεί την περιοδεύουσα έκθεση Women in Mathematics: a gallery of portraits from around the world στην Πανεπιστημιούπολή του στη Λευκωσία μέχρι τις 15 Μαρτίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 23 γυναίκες μαθηματικοί από όλο τον κόσμο, με αναφορά στην έρευνα που διεξάγει καθεμιά στο πεδίο των μαθηματικών.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 2016 όπου παρουσιάστηκαν γυναίκες μαθηματικοί στην Ευρώπη. Έκτοτε επεκτάθηκε παρουσιάζοντας πορτρέτα γυναικών από όλο τον κόσμο και ταξίδεψε σε περισσότερα από 130 σημεία σε Ευρώπη, Νότιο Αμερική, Αυστραλία και Αφρική.

Η φιλοξενία της εν λόγω έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης εκστρατείας του Πανεπιστημίου Frederick για μεγαλύτερη συμμετοχή κοριτσιών και γυναικών στους τομείς STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Αναφέρει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Νατάσσα Φρειδερίκου: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί η έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται τα πορτρέτα και το επιστημονικό έργο 23 γυναικών μαθηματικών, ξεκινά την περιοδεία της στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Frederick. Η προβολή γυναικείων προτύπων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν τα νεαρά κορίτσια βλέπουν μόνο άνδρες μαθηματικούς, μόνο άνδρες μηχανικούς, μόνο άνδρες προγραμματιστές, δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους σε αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να ονειρεύεσαι να γίνεις κάποια που δεν μπορείς να δεις. Αποφασίζοντας να μπουν στον κόσμο των Μαθηματικών και άλλων τομέων STEM, οι γυναίκες συναντούν πολλά εμπόδια. Στηρίζουμε κάθε δράση η οποία μπορεί να ενδυναμώσει νεαρές γυναίκες να στραφούν στα Μαθηματικά, τη 'βασίλισσα των Επιστημών'».

Την έκθεση παρουσιάζει στην Κύπρο το νεοσύστατο δίκτυο Women in Mathematical Sciences in Cyprus (WMSC), στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικής του δράσης με τίτλο “Portraits of Women Mathematicians in Cyprus and beyond”, με στόχο την αύξηση της προβολής και αναγνώρισης της συνεισφοράς των γυναικών στις μαθηματικές επιστήμες. Το Δίκτυο WMSC αποτελεί το κυπριακό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών στα Μαθηματικά και αποστολή του η παροχή στήριξης σε γυναίκες επιστήμονες στον τομέα των μαθηματικών και άλλων σχετικών επιστημών στην Κύπρο.

Η Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αντιπρόεδρος του Δικτύου και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στατιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, αναφέρει: «Φιλοξενώντας στην Κύπρο την εν λόγω έκθεση, επιδίωξή μας είναι να προβάλουμε τις γυναίκες μαθηματικούς και το ταλέντο που έχουν στα μαθηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη ευαισθητοποίησης της φοιτητικής μας κοινότητας αλλά και η ενθάρρυνση των κοριτσιών να κυνηγούν τα όνειρά τους και να κλείνουν τα αυτιά τους

στα στερεότυπα που μας θέλουν να λειτουργούμε σε συγκεκριμένες θέσεις, είναι πρωταρχικός στόχος του Πανεπιστημίου μας».

Η έκθεση φιλοξενείται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία (Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα) μέχρι τις 15 Μαρτίου και είναι ανοικτή στο κοινό. Έπειτα η έκθεση θα περιοδεύσει σε άλλα κυπριακά πανεπιστήμια σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: https://womeninmath.net/

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία του Πανεπιστημίου Frederick: https://www.frederick.ac.cy/women-in-STEM/el/