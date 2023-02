Άρχισαν οι εργασίες για προβλήτα του Τερματικού LNG στο Βασιλικό - Δείτε φωτογραφίες

Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση του έργου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2023

Ξεκίνησαν στο Βασιλικό οι εργασίες για την κατασκευή της προβλήτας στο πλαίσιο της Κατασκευής του Τερματικού Σταθμού Παραλαβής και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην περιοχή Βασιλικού. Την ίδια ώρα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται στη Σαγκάη η ετοιμασία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU), η οποία θα προσδεθεί στην προβλήτα και θα επιτρέπει να φτάνει στην κυπριακή αγορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση του έργου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε σήμερα για την πορεία του έργου στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.

Συγκεκριμένα εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας CPP - Metron Consortium LTD, η οποία εκπροσωπεί τους εργολάβους του έργου, ανέφεραν ότι μετά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τα lockdown τόσο στην Κύπρο και πολύ περισσότερο στην Κίνα, τα χρονοδιαγράμματα έχουν μετατεθεί και από τον Ιούλιο του 2023, αναμένεται τώρα ολοκλήρωση του έργου στα τέλη Οκτωβρίου του 2023. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι το έργο επηρεάστηκε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο αυτή την στιγμή βρίσκονται όλα σε τροχιά.

Ο ανάδοχος του έργου είναι μια κοινοπραξία αποτελούμενη από τις China Petroleum Pipeline Engineering Co. LTD, Metron Energy Applications S.A., Hudonzg-Zhonghua Shipbuilding Co. Limited και Whilhemsen Ship Management Limited, η οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ).

Όσον αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες στο FSRU, το πλοίο «ΕΤΥΦΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», που γίνονται στην Σαγκάη, αυτές όπως αναφέρθηκε έχουν ολοκληρωθεί κατά 90%. Το πλοίο θα έχει διπλή κλάση, όχι μόνο ως FSRU, αλλά θα ταξινομηθεί και ως LNG Carrier, δηλαδή ένα πλοίο ικανό για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, μηχανικοί από τους δανειστές του έργου έχουν επισκεφθεί το έργο ήδη τρεις φορές για να αξιολογήσουν την πρόοδο. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 101 εκατ. ευρώ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF). Επιπρόσθετη χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω συμμετοχής της ΑΗΚ με 43 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα εξασφαλίστηκαν με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται περίπου στα 315 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση ενέκρινε αίτημα του εργολάβου για περαιτέρω αύξηση της τιμής συμβολαίου κατά €25 εκ., λόγω της ανόδου στις τιμές των υλικών, ενώ αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση διεκδικεί αποζημιώσεις από τον εργολάβο για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

Το έργο εντάσσεται στην περιοχή ανάπτυξης του Χωροταξικού Σχεδίου Βασιλικού και αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για την ΕΕ. Βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μαρί στην επαρχία Λάρνακας, 36 km δυτικά της πόλης της Λάρνακας.

Οι κατασκευαστικές εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν αποτελούνται από πλωτή μονάδα εισαγωγής, υποθήκευσης και επαναεριοποιίησης ΥΦΑ (FSRU) χωρητικότητας 137.000 κ.μ., προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεμένη η πλωτή μονάδα καθώς και εγκαταστάσεις πρόσδεσης, αγωγό επί της προβλήτας και βραχίονες εκφόρτωσης, χερσαίο αγωγό μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ παρά του σημείου παράδοσης του ΦΑ και σύστημα αποθήκευσης ΦΑ για αύξηση της αδράνειας για ασφάλεια εφοδιασμού (buffer).

Το έργο είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), θυγατρικής της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι τώρα για την Κυπριακή Δημοκρατία στον ενεργειακό τομέα.