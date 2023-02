Παρίσταναν την τράπεζα και του έκλεψαν πάνω από 20,000 ευρώ - Οι συστάσεις της Αστυνομίας

Ο παραπονούμενος, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για κακόβουλο μήνυμα, φέρεται να ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να χάσει τα χρήματα, που είχε στον λογαριασμό του.

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου διερευνά η Αστυνομία, με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να συμβουλεύει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, σχετικά με μηνύματα που λαμβάνει από επιτηδείους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως τραπεζικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, κάτοικος Λευκωσίας κατήγγειλε σήμερα στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα απάτης, με αποτέλεσμα να κλαπεί από τον τραπεζικό του λογαριασμό, χρηματικό ποσό ύψους €23,000.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, χθες είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο γραπτό μήνυμα (sms) το οποίο παρουσιαζόταν ότι είχε σταλεί από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι ο λογαριασμός του, είχε κλειδωθεί προσωρινά και τον καλούσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, ακολουθώντας συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Ο παραπονούμενος, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για κακόβουλο μήνυμα, φέρεται να ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να χάσει τα χρήματα, που είχε στο λογαριασμό του.

Το Κλιμάκιο Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και την πιο πάνω υπόθεση, η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού έγινε δέκτης πολλών αναφορών από πολίτες, οι οποίοι έλαβαν ανάλογα κακόβουλα γραπτά μηνύματα στο τηλέφωνό τους. Σύμφωνα με τις αναφορές, στα μηνύματα αυτά αναγράφεται η φράση «Your account has been temporarily locked, please verify your identity at the following link: https://.......»

Καλούνται επίσης οι πολίτες, που πιθανόν να λάβουν τέτοια μηνύματα, να μην ακολουθούν τον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.