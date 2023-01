«Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο» - Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Γενετικής για μαθητές και φοιτητές

Σε τελετή απονομής στις 16 Μαρτίου 2023 στο ΙΝΓΚ, θα προσφερθεί βραβείο στους νικητές των ομάδων με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, και έπαινοι στις ομάδες με την δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή.

Διαγωνισμό διεξάγει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών και φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης, με τίτλο «Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο/Think Smart: Mind your Brain». Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Brain Awareness Week, μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο. Πρόκειται για πρωτοβουλία του ΙΝΓΚ, όπου μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια, τα οποία θα επιμεληθούν μαθητές και φοιτητές, θα διεξαχθεί η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου:

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών καθώς και σε φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν σε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την υγεία του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Brain Awareness Week, μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός «Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλo» / "Think Smart: Mind your Brain". Πρόκειται για πρωτοβουλία του ΙΝΓΚ, όπου μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια, τα οποία θα επιμεληθούν μαθητές και φοιτητές, θα διεξαχθεί η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου. O διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τους οργανισμούς Dana Foundation και Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Η κάθε συμμετοχή θα είναι ομαδική εργασία που θα αποτελείται από 2 μέχρι 3 συμμετέχοντες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων. Ο διαγωνισμός «Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο», απαιτεί τη δημιουργία ενός video με μέγιστη διάρκεια 3 λεπτά, του οποίου το θέμα επικεντρώνεται στην ενημέρωση του κοινού για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διατηρούμε τον εγκέφαλο μας υγιή. Το video/φιλμάκι μπορεί να έχει την μορφή animation, παρουσίασης, συνέντευξης, vlog, mini movie, ακόμη και παράστασης, ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν οι δημιουργοί. Στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές μπορεί να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα απαρτίζουν Νευρολόγοι και Ερευνητές του ΙΝΓΚ με εξειδίκευση στη νευροεπιστήμη, καθώς και άτομα με εμπειρία στην επικοινωνία της επιστήμης.

Οι συμμετοχές θα κριθούν με βάση την ορθότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών για τον εγκέφαλο και τη φροντίδα του εγκεφάλου καθώς και τον δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο επικοινωνίας. Βρείτε στον σύνδεσμο όλες τις σχετικές πληροφορίες, τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, καθώς και προτεινόμενες πηγές έγκυρων πληροφοριών για τα θέματα του εγκεφάλου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023.

Σε τελετή απονομής στις 16 Μαρτίου 2023 στο ΙΝΓΚ, θα προσφερθεί βραβείο στους νικητές των ομάδων με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, και έπαινοι στις ομάδες με την δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

https://www.cing.ac.cy/en/news-113/news394/think_smart_2023