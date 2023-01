Ένα εκατ. για την καθαριότητα της Λεμεσού από την ΜΚΟ City Friends Club

Από την έναρξή της, η Λέσχη Φίλων Πόλης έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει δύο ομάδες επαγγελματιών οδοκαθαριστών και έξι φορτηγά που λειτουργούν καθημερινά για τον καθαρισμό των δρόμων της Λεμεσού.

Το City Friends Club, μια φιλανθρωπική οργάνωση αφιερωμένη στη διατήρηση της καθαριότητας των γειτονιών της Λεμεσού, συγκέντρωσε με επιτυχία περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2020 έως το τέλος του 2022.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε από την Anna Gubareva και την οικογένειά της, οι οποίοι εμπνεύστηκαν να αναλάβουν δράση αφού διαπίστωσαν πόσο βρώμικοι ήταν οι δρόμοι της Λεμεσού κατά τη διάρκεια των περιπάτων που έκαναν με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της Πανδημίας. Η οικογένεια Gubarev παρείχε το ιδρυτικό χρηματικό κεφάλαιο για το City Friends Club, το οποίο ξεκίνησε επίσημα στις 6 Μαΐου 2022.

Από την έναρξή της, η Λέσχη Φίλων Πόλης έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει δύο ομάδες επαγγελματιών οδοκαθαριστών και έξι φορτηγά που λειτουργούν καθημερινά για τον καθαρισμό των δρόμων της Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις καθαρισμού του City Friends Club.

Το City Friends Club έχει λάβει σημαντική οικονομική υποστήριξη από διάφορες τοπικές εταιρείες και ιδιώτες, όπως: The Island Private School, Exness Global Limited, Easy Brain, Oleg Netepenko, Nexters, QCL Quad Code Cy Limited, Vert Et Blanc CO, The Locals, Linq Conference, Palta και Servers.com. Ο οργανισμός έχει επίσης λάβει δωρεές από πρόσθετες τοπικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η Λέσχη Φίλων της Πόλης είναι ευγνώμων για την υποστήριξη όλων των δωρητών και δεσμεύεται να συνεχίσει το σημαντικό μας έργο για την πόλη της Λεμεσού. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην καθαριότητα και την οικολογία της Κύπρου.