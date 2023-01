Επιστολή Αριστοτέλους στον Γενικό εισαγγελέα για το πόρισμα Αιμιλιανίδη

"Έχουμε καλέσει δημόσια τόσο τον κ. Αιμιλιανίδη όσο και εσάς να διαψεύσετε τα όσα ο τύπος αποδίδει με λεπτομέρεια ότι αναφέρονται στο πόρισμα του ποινικού ανακριτή αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διάψευση".

Οι δικηγόροι της Άννας Αριστοτέλους, έστειλαν επιστολή στον Γενικό εισαγγελέα για το πόρισμα Αιμιλιανίδη. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται:

Προς κ. Γιώργο Σαββίδη

Έντιμο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Λευκωσία

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Αναφερόμεθα στην πιο πάνω καταγγελία και στην απόφαση σας να μην προχωρήσετε με ποινική δίωξη εναντίον του κ. Μιχάλη Κατσουνωτού και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Στη δημόσια ανακοίνωση που εχετε εκδώσει αναφέρεστε στο πόρισμα του ποινικού ανακριτή κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη και σε αυτή δίνεται σαφέστατα η εντύπωση ότι η επίκληση εκ μέρους σας του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσετε την απόφαση σας να μη διώξετε τον κ. Κατσουνωτό υποστηρίζεται πλήρως από τα ευρήματα του πορίσματος του κ. Αιμιλιανίδη.

2. Η πιο πάνω εντύπωση όμως φαίνεται να είναι εντελώς εσφαλμένη και αβάσιμη καθότι το πόρισμα Αιμιλιανίδη όπως αυτό είδε με λεπτομέρεια το φως της δημοσιότητας όχι μόνο δεν υποστηρίζει αλλά φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση σας και με την αιτιολογία που δίνετε για τη μη δίωξη του κ. Κατσουνωτού.

3. Έχουμε καλέσει δημόσια τόσο τον κ. Αιμιλιανίδη όσο και εσάς να διαψεύσετε τα όσα ο τύπος αποδίδει με λεπτομέρεια ότι αναφέρονται στο πόρισμα του ποινικού ανακριτή αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διάψευση. Το γεγονός τούτο επιβεβαιώνει πλήρως τις υποψίες μας ότι η ουσία της ανακοίνωσης σας αλλά και η τελική σας απόφαση όχι μόνο δεν υποστηρίζεται αλλά είναι αντίθετη με τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή και δεν συνάδει με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

4. Δεδομένου ότι η ποινική ανάκριση έχει τελειώσει και για να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή τη σεναριολογία αλλά και για σκοπούς διαφάνειας επί ενός θέματος ιδιαίτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, σας καλούμε όπως μας δώσετε αντίγραφο του πορίσματος του κ. Αιμιλιανίδη για να διαπιστώσουμε αν πράγματι αυτά που επικαλείστε στη δημόσια ανακοίνωση σας υποστηρίζονται ή όχι από το πόρισμα του ποινικού ανακριτή. Η επιμονή σας να μην δημοσιοποιείτε το πόρισμα επικαλούμενος θέμα αρχής που δεν είναι όμως χωρίς εξαιρέσεις, σε μια ποινική ανάκριση που έχει περατωθεί και σε σχέση με την οποία δεν θα γίνει από εσάς οποιαδήποτε ποινική δίωξη, απλά επιβεβαιώνει όχι μόνο τις δικές μας υποψίες αλλά και του κοινού γενικά σύμφωνα με τις οποίες φαίνεται ότι ο κ. Αιμιλιανίδης κατέληξε σε εντελώς διαφορετικά ή και σε άλλα ευρήματα από αυτά που εσείς επικαλείστε στην ανακοίνωση σας.

5. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο παρελθόν όπου πορίσματα ποινικών ανακρίσεων είχαν δοθεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους με το πιο πρόσφατο παράδειγμα στη γνωστή και τραγική υπόθεση Θανάση. Παρομοίως δόθηκαν στη δημοσιότητα και μάλιστα με αρκετή λεπτομέρεια τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή κ. Καλλή που αφορούσε τον τέως ΒΓΕ κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου.

Δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε και σωστό να αρνείστε με τόση επιμονή να μας δώσετε το πόρισμα Αιμιλιανίδη σε μια υπόθεση που γίνεται από εσάς επίκληση του δημοσίου συμφέροντος και η οποία έχει απασχολήσει τόσο πολύ την κοινή γνώμη τους τελευταίους έξι μήνες.

6. Εναπόκειται αποκλειστικά σε σας να δώσετε ένα τέλος σε αυτή τη σεναριολογία. Δώστε στις πελάτιδες μας ή σε εμάς επιτέλους το πόρισμα η ακόμα καλύτερα δημοσιοποιείστε το για να μπορέσει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια σε ένα θέμα που τόσο έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη.

7. Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σας πληροφορούμε ότι οι πελάτιδες μας προτίθενται να λάβουν δικαστικά μέτρα τόσο εναντίον του κ. Κατσουνωτού όσο και εναντίον της Δημοκρατίας για περιφρούρηση των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα οι πελάτιδες μας προτίθενται όπως καταχωρήσουν:

(α) Ιδιωτική ποινική υπόθεση εναντίον του κ. Κατσουνωτού.

(β) Αστική αγωγή εναντίον του κ. Κατσουνωτού και της Δημοκρατίας για αποζημιώσεις.

(γ) Προσφυγή στο ΕΔΑΔ για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων της προσωπικής ζωής και ασφάλειας.

8. Θεωρούμε ότι με βάση τη νομολογία του ΕΔΑΔ οι πελάτιδες μας δικαιούνται σε αυτό το στάδιο να λάβουν αντίγραφο του πορίσματος Αιμιλιανίδη και των καταθέσεων που ληφθήκαν από αυτόν για να μπορέσουν να ετοιμάσουν και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πιο πάνω διαβήματα στα οποία προτίθενται να προβούν.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση SAVITSKY vs UKRAINE όπου το Δικαστήριο στις παρά. 151 μέχρι 158 επισημαίνει την υποχρέωση των κρατών μελών να παραδίδουν στους πολίτες τους έγγραφα και άλλο υλικό το οποίο είναι υποβοηθητικό για την υπόθεση τους. Στην παρά. 156 της απόφασης αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«156. Although the object of Article 34 is essentially that of protecting an individual against any arbitrary interference by the authorities, it does not merely compel States to abstain from such interference. In addition to this primarily negative undertaking, there are positive obligations inherent in Article 34 requiring authorities to furnish all necessary facilities to make possible a proper and effective examination of applications. For instance, under certain circumstances authorities may be under an obligation to provide applicants with copies of documents necessary for examination of their applications (see Naydyon v. Ukraine, no. 16474/03, § 63, 14 October 2010, with further references).»

9. Περαιτέρω είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι για να μπορέσουν οι πελάτιδες μας να ασκήσουν τα πιο πάνω δικαιώματα τους ως άμεσα επηρεαζόμενα πρόσωπα, και ειδικά για την καταχώρηση της ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης - σχετική είναι η απόφαση στην υπόθεση Παναγιώτης Ττοφινής v. Λοΐζος Θεοχαρίδης -, είναι απαραίτητο να έχουν γνώση τόσο του πορίσματος όσο και του μαρτυρικού υλικού με βάση το οποίο αυτό εξεδόθη. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση άρνησης χορήγησης σε αυτές των πιο πάνω δεδομένων αυτή θα συνιστά κατ’ ουσίαν εμπόδιο στην άσκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των πελάτιδων μας να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια Δικαστήρια. Και τούτο παρά το γεγονός ότι κατά την ανακοίνωση σας δεν αποκλείετε την ύπαρξη ποινικών αδικημάτων πλην όμως αναφέρετε ότι το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται με την προώθηση ποινικής υπόθεσης.

10. Ανεξάρτητα των ανωτέρω, ο νομοθέτης με τα άρθρα 7(1) και 7A(1) του ΚΕΦ.155 παρόλον ότι αυτά αφορούν την περίπτωση κατηγορούμενου και όχι παραπονούμενου, κατέδειξε σαφέστατα την πρόθεση του να υπάρχει «ισότητα των όπλων», ως απαιτεί το Σύνταγμα, αναφορικά με την κατοχή μαρτυρικού υλικού στα πλαίσια εκδίκασης μίας δικαστικής ποινικής υπόθεσης.

11. Τέλος και με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Νικολάου v. Κυπριακής Δημοκρατίας το Δικαστήριο σαφέστατα αναφέρει ότι το μαρτυρικό υλικό πρέπει να τίθεται σε γνώση των επηρεαζόμενων προσώπων ούτως ώστε αυτά να δύνανται τα προστατεύσουν τα νομικά των δικαιώματα.

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε όμως ενεργήσετε το συντομότερο δυνατό ως το σχετικό αίτημα των πελάτιδων μας και μας παραδώσετε αντίγραφο του πορίσματος και των σχετικών καταθέσεων ούτως ώστε η Πολιτεία, μέσω σας, να αντιμετωπίσει ισόνομα και ισότιμα σε σχέση με την άσκηση των νομικών τους δικαιωμάτων όλα τα εμπλεκόμενα στην υπό κρίση υπόθεση πρόσωπα.

Συναδελφικά

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

Πάμπος Ιωαννίδης

