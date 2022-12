Απεργούν οι οδηγοί της Wolt λόγω μειώσεων μισθών - Κατηγορούν την εταιρεία ότι τους εκμεταλλεύεται (βίντεο)

Οι ντελιβαράδες εργαζόμενοι στη WOLT απεργούν από χθες, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας και την άγρια εκμετάλλευσή τους. Σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι καταγγέλλουν αμείβονται με περίπου 2,26 για κάθε δρομολόγιο και από το μισθό τους πρέπει:

1. Να αγοράζουν τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν

2. Να πληρώνουν για τη συντήρηση και τα καύσιμα από την τσέπη τους

3. Να πληρώνουν οι ίδιοι για την κοινωνική ασφάλισή τους και

4. Να πληρώνουν τη Wolt περίπου το 40% του εισοδήματός τους ως προμήθεια.

Θέλουμε τα λεφτά που δουλεύουμε

Οι οδηγοί της Wolt στη Λευκωσία απεργούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα λόγω των περικοπών -όπως οι ίδιοι αναφέρουν- στους μισθούς τους, εν μέσω της αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, τη βενζίνη και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Η διαδήλωση η οποία ξεκίνησε χθες, σταμάτησε όταν ένας αστυνομικός εθεάθη να φωνάζει στους οδηγούς, οι οποίοι διαδήλωναν στη Λευκωσία κρατώντας πλακάτ.

Οδηγός που μίλησε στο politis.com.cy με το καθεστώς ανωνυμίας είπε ότι αυτή τη φορά οι μειώσεις έχουν αγγίξει κόκκινο και ότι το μόνο που ζητάνε είναι να πληρώνονται για όσο δουλεύουν. "Δε θέλουμε πολλά λεφτά. Θέλουμε τα λεφτά που αναλογούν στη δουλειά που κάνουμε. Να παίρνουμε τα λεφτά που παίρναμε ένα χρόνο πριν (2,40 ευρώ)" αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι οδηγοί λένε ότι τους τελευταίους μήνες τα ποσοστά των μισθών τους έχουν μειωθεί και πολλά επιπλέον επιδόματα, όπως η παράδοση σε δυσμενείς μισθολογικές συνθήκες, έχουν καταργηθεί. "Βρισκόμαστε στους δρόμους κάθε μέρα, ρισκάρουμε τη ζωή μας για να κάνουμε τη δουλειά μας και μετά μας κόβουν τους μισθούς; Το φυσιολογικό είναι ότι όσο περισσότερο καιρό εργάζεσαι σε μια εταιρεία, τόσο αυξάνεις και όχι μειώνεις", δήλωσε ένας άλλος οδηγός. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι αν και φοβούνται πολύ θα συνεχίσουν την απεργία γιατί το μόνο που ζητάνε είναι δικαιοσύνη και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Το βασικό σύνθημα της πορείας ήταν "We want justice" (=θέλουμε δικαιοσύνη). Οι οδηγοί κρατούσαν πλακάτ με διάφορα συνθήματα. Αυτό το οποίο ξεχώρισε ήταν ένα που έλεγε "You tell us as a partner, but behave like a slave" (=Μας αποκαλείτε συνεργάτες, αλλά μας συμπεριφέρεστε σαν σκλάβους).

Το politis.com.cy προσπάθησε να επικοινωνήσει με την εταιρεία Wolt, αλλά δεν κατέστη δυνατό.