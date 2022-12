Πέθανε ο γνωστός δικηγόρος και πολιτικός Κύπρος Χρυσοστομίδης

Διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών o γνωστός δικηγόρος και πολιτικός Κύπρος Χρυσοστομίδης. Διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γεννήθηκε το 1942 στον Κάθηκα της Πάφου. Συμπλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Γυμνάσιο Πάφου. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Συγκριτικό Δίκαιο στο Λουξεμβούργο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, όπου αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Δικαίου. Εργάστηκε ως επιστημονικός βοηθός καθηγητή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, στη Γερμανία και συνέχισε σπουδές στην Αγγλία. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Στρασβούργο, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου συμμετείχε στην έρευνα της Επιτροπής για εξέταση των κατηγοριών εναντίον της Χούντας των Αθηνών και τη διατύπωση της καταδικαστικής έκθεσης της Επιτροπής. Εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου άρχισε να εργάζεται ως δικηγόρος, διατηρώντας δικό του δικηγορικό γραφείο από το 1981.

Ενδιαφέρθηκε νωρίς για τα κοινά, δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στον κεντρώο, προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο και συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική και κοινωνική ζωή της Κύπρου. Ήταν Πρόεδρος της Έπαλξης* Ανασυγκρότησης Κέντρου που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1998.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, ήταν μέλος της Εταιρείας Επιστημών, της Εταιρείας Ελληνικού Πολιτισμού και της Εταιρείας Ιστορικών Μελετών. Ήταν πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτούτου Πολιτικής Έρευνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συνεργάζεται με πολλά επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης διετέλεσε μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Διεθνούς Οργάνωσης Δικηγόρων, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών.

Τιμήθηκε από την Ελληνική και τη Γαλλική Δημοκρατία με παράσημα.

Έχει λάβει μέρος και ήταν εισηγητής και ομιλητής σε πολλά διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό Τύπο και σε ξένα έντυπα. Ασχολείται επίσης με θέματα διεθνούς και συνταγματικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπήρξε ένας από τους πρώτους δικηγόρους που υπερασπίστηκαν υποθέσεις προσφύγων και άλλων θυμάτων της τουρκικής εισβολής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εχει γράψει τα πιο κάτω βιβλία γύρω από τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική ζωή στην Κύπρο και διάφορες άλλες πτυχές του κυπριακού προβλήματος.

Απόψεις-΄Αρθρα-Μελέτες, Λευκωσία, 1990

Το Κράτος της Κύπρου στο Διεθνές Δίκαιο, 1994 (Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα)

Στο Τέλος της Αρχής, 1997 (Εκδόσεις Καστανιώτη)

The Republic of Cyprus-A Study in International Law, 2000 (Εκδ. Kluwer, Ολλανδίας)

Υπεράσπιση της Πολιτικής του Αύριο, 2001 (Εκδ. Καστανιώτη)

Διεκδίκηση Ενωμένης Πατρίδας, 2005 (Εκδ. Καστανιώτη)

Cyprus-The Way Forward, 2006 (Εκδ. Κυπριακού Ινστιτούτου Πολιτικής ΄Ερευνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). Το ίδιο και στην τουρκική γλώσσα.

Έγραψε ακόμη εκτεταμένα για το Κυπριακό Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο της Κύπρου (Doing Business in Cyprus, κλπ).

Από τον Μάρτιο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 υπήρξε μέλος της κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2006 εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με το ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Τον Φεβρουάριο του 2008 διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008, οπότε υπέβαλε παραίτηση μετά την απόδραση του ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα.

Με πληροφορίες από την Polignosi