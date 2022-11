Μυστήριο με την υγεία του Σεργκέι Λαβρόφ - «Είμαι καλά» λέει ο ίδιος

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο και η υγεία του είναι καλή, δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαλί.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τσεκ απ και επέστρεψε αμέσως, διευκρίνισε ο κυβερνήτης Ουαγιάν Κόστερ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ βρίσκεται στο ξενοδοχείο του και ετοιμάζεται για την σύνοδο κορυφής της G20.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st