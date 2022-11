Επανεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ο καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκλογής των Αντιπρυτάνεων

Διεξήχθησαν σήμερα, Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εκλογές για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη και των νέων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι όγδοες Πρυτανικές Εκλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξήχθησαν χωρίς ανθυποψηφίους αφού για κάθε ένα από τα τρία αξιώματα της Πρυτανείας είχε υποβληθεί μόνο μια υποψηφιότητα.

Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το αξίωμα του Πρύτανη, που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρύτανης επανεξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία ο Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, ο οποίος συνεχίζει τα πρυτανικά καθήκοντά του μέχρι και το 2026.

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ψήφισαν κανονικά και για τα τρία αξιώματα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανθυποψήφιες/οι. Δικαίωμα ψήφου είχαν τα μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού (339 στο σύνολο), οι εκπρόσωποι των Φοιτητών/τριών στα Συμβούλια των Τμημάτων (115 στο σύνολο) και οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Προσωπικού (20 στο σύνολο).

Τα αποτελέσματα από τις όγδοες Πρυτανικές Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, που διεξήχθησαν σήμερα στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν ως εξής:

Για την εκλογή Πρύτανη ψήφισαν: 364 (Έγκυρα ψηφοδέλτια: 352, Άκυρα ψηφοδέλτια: 12 και Λευκά ψηφοδέλτια: 43). Ο Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης έλαβε 309 ψήφους και επανεκλέγεται.

Σε σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο επανεκλεγείς Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αφού ευχαρίστησε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν εκ νέου στο πρόσωπό του και που τον τίμησαν με την ψήφο τους για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ανέφερε ότι «Η τιμή είναι μεγάλη και η ευθύνη τώρα είναι μέγιστη για τη συνέχιση της συλλογικής πορείας, με βάση το κοινό όραμα για ένα Πανεπιστήμιο δημιουργικό, σύγχρονο, με ουσιαστική επίδραση στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Βασιζόμενοι στις αξίες μας και μαζί με όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θέλω το Πανεπιστήμιό μας να συνεχίσει να προοδεύει με έμφαση στην παραγωγή ερευνητικού έργου άριστης ποιότητας, στον κοινωνικό αντίκτυπο και στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του. Η ποιότητα και η αριστεία στην έρευνα, στην καινοτομία και στη διδασκαλία ας είναι ο πρώτιστος στόχος μας», τόνισε ο Πρύτανης.

Σύντομο Βιογραφικό Πρύτανη, Kαθηγητή Τάσου Χριστοφίδη

Ο Τάσος Χριστοφίδης έκανε βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Μαθηματικών, 1983), και μεταπτυχιακές σπουδές στο Johns Hopkins University, USA (M.S. Eng. 1985, Ph.D 1987). Υπηρέτησε στο State University of New York at Binghamton (Assistant Professor 1987-1991) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αναπληρωτής Καθηγητής 1991-2004, Καθηγητής 2004 - μέχρι σήμερα). Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπηρέτησε ως μέλος της Συγκλήτου, διαφόρων επιτροπών και άλλων σωμάτων του Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της τελευταίας Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν την αυτονόμησή του, ως Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Ανισότητες Πιθανοτήτων, στις Εξαρτημένες Τυχαίες Μεταβλητές, στη Θεωρία Δειγματοληψίας και στις Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης στις Δειγματοληπτικές Έρευνες για Ανθρώπινους Πληθυσμούς. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και ενός ερευνητικού βιβλίου στα πιο πάνω θέματα. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) τεσσάρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών πιθανοτήτων και στατιστικής, ενώ είναι συνεκδότης (co-editor) του Handbook of Statistics, vol 34. Έχει συνεργαστεί με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργεία κι άλλους οργανισμούς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πιθανοτήτων και στατιστικής και ιδιαίτερα σε θέματα δειγματοληψίας. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου (Executive Board) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (European Statistical Advisory Committee (ESAC)) και εκπρόσωπος της ESAC στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας.

Εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 3 Οκτωβρίου 2018 και ανέλαβε καθήκοντα στις 16 Δεκεμβρίου 2018, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη στις 9 Νοεμβρίου 2022 με τη δεύτερη θητεία του ως Πρύτανης να ξεκινά στις 16 Δεκεμβρίου 2022 και να διαρκεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2026.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκλογής των Αντιπρυτάνεων

Θα ακολουθήσει σήμερα το απόγευμα η ψηφοφορία και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το αξίωμα των δύο Αντιπρυτάνεων.

Υποψήφια για τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι η Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού του Τμήματος Νομικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.

Υποψήφιος για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η ανακήρυξη των Αντιπρυτάνεων θα γίνει στις 6:00 μ.μ. στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.