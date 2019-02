CIES: Αυτοί είνα οι πιο έμπειροι νέοι πoδοσφαιριστές στην Ευρώπη (pic)

Τους πιο έμπειρους νέους ποδοσφαιριστές από 22 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που είναι γεννημένοι τα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001 παρουσιάζει η τελευταία έκθεση του CIES.

Πρόκειται για το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ.

Για την κατάταξη, ελήφθησαν υπ΄ όψιν, αναλύσεις σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους, τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο κεντρικός αμυντικός της Σεντ Ετιέν, Γουίλιαμ Σαλιμπά βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για τους παίκτες που γεννήθηκαν το 2001 ή/και μετά.

Δύο Άγγλοι πoδοσφαιριστές είναι επικεφαλής της κατάταξης για τους παίκτες που γεννήθηκαν το 2000 και συγκεκριμένα, οι Ράιν Σεσενιόν (Φούλαμ) και Τζάντον Σάντσο (Ντόρτμουντ).

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Μίλαν) είναι σαφώς στην κορυφή των ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το 1999, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) είναι επικεφαλής για εκείνους που γεννήθηκαν το 1998.

Most experienced 1998-born players from 22 European competitions: world champions @KMbappe heads the table ahead of @HoussemAouar & @trentaa98; more in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/fnJK87XpEp pic.twitter.com/4ffCKUSQcj

— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 19, 2019