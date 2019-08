Celebrity Bio by Cytavision – Colin Firth

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Γεννημένος το 1960 από γονείς εκπαιδευτικούς και το μεγαλύτερο από τα 3 τους παιδιά, σήμερα ο Colin Firth θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πρωτοκλασάτους βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του γνωστός για τις ταινίες THE ENGLISH PATIENT, BRIDGET JONES DIARY, LOVE ACTUALLY και τα οσκαρικα A SINGLE MAN και THE KING’S SPEECH!

Το 2018 πρωταγωνίστησε στην ταινία KURSK που πραγματεύεται την ναυτική τραγωδία του 2000 όπου 118 ρώσσοι ναύτες πεθαίνουν μετά από ατύχημα στο υποβρύχιο KURSK. Την ταινία αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μέσα από την Cytavision στο Novacinema1HD θέση 40 την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 10 το βράδυ.