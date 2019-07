Αντιδράσεις για τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης: «Σου ραγίζει την καρδιά»

Δεν έχουν τέλος οι διεθνείς αντιδράσεις για την κακομεταχείρηση που υφίστανται τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης, την ώρα που συγκεντρώνονται υπογραφές για την απαγόρευση της χρήσης τους για τουριστικούς λόγους.

Στις πολλές φωνές διαμαρτυρίας προστέθηκε και αυτή του διάσημου Βρετανού ηθοποιού Πίτερ Ίγκαν, ο οποίος μέσω Twitter παρέπεμψε στο σάιτ όπου συγκεντρώνονται οι υπογραφές και παράλληλα έγραψε:

«Ένα από τα πλέον θλιβερά θεάματα που έχω δει και όλοι μας ευθυνόμαστε γι’ αυτό: ο τεμπέλικος τουρισμός έχει ως αποτέλεσμα την ακραία σκληρότητα όπως αυτή που βλέπουμε. Μη συμμετέχετε σε αυτό. Σου ραγίζει την καρδιά».

One of the saddest sights I have ever seen : we all contribute to this : lazy tourism results in extreme cruelty like this. Don’t be a party to it. It’s heartbreaking. https://t.co/aWW8ndoNMd

