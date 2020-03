Ανακοίνωση Δρα Παύλου Νεοφύτου και Κέντρου Μέντελ για Βιοïατρικές Επιστήμες

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Δρ Παύλος Νεοφύτου ανακοινώνει ότι το Χημείο του παρέχει τη μοριακή εξέταση για τον Κορονοïό COVID-19. H εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO) σε πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και τα οποία επιθυμούν να υποβληθούν στην εξέταση με δικά τους έξοδα.

Ο Δρ Παύλος Νεοφύτου και το Κέντρο Μέντελ για Βιοïατρικές Επιστήμες ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Προγράμματος Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τον Κορονοïό (ICOVEQAS). O Δρ Νεοφύτου είναι από το 2003 ο ιδρυτής και συντονιστής του Ευρωπαïκού Προγράμματος Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το HPV DNA test (EHEQAS) και είναι εμπειρογνώμονας στην παροχή προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου για μοριακά τεστ ανίχνευσης και τυποποίησης ιογενών λοιμώξεων. Το πρόγραμμα ICOVEQAS αναμένεται να αποστείλει τα πρώτα δείγματα για έλεγχο το Μάïο 2020 σε εργαστήρια από την Ευρώπη που ήδη δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν, αλλά και σε εργαστήρια από την Κύπρο και από όλο τον κόσμο που τυχόν θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν.

Το Κέντρο Μέντελ για Βιοιατρικές Επιστήμες είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που για πάνω από 20 χρόνια ασχολείται επισταμένα με την πρόληψη και αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων. Ιδιαίτερα ασχολείται με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που προκαλείται από τον ιό των κονδυλωμάτων (HPV). Το 2010 έφερε στην Κύπρο την Επιτροπή Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων, που ετοίμασε και υπέβαλε στο Υπουργείο Υγείας εμπεριστατωμένη Πρόταση ότι «η καλύτερη στρατηγική πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Κυπρο είναι με την παροχή ενός άριστου HPV DNA test σε ενήλικες γυναίκες». Το Κλινικό Εργαστήριο Παύλου Νεοφύτου (που περιλαμβάνει Κέντρο Γυναικολογικών Εξετάσεων και Χημείο) παρέχει εδώ και πολλά χρόνια ένα τέτοιο τεστ, το Τεστ Παύλου. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας και το ΓεΣΥ δεν εφαρμόζουν τις σχετικές Ευρωπαικές Κατευθυντήριες Γραμμές με αποτέλεσμα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Δρα Παύλου Νεοφύτου, να έχουμε κάθε χρόνο στην Κύπρο πάνω από 20 επιπλέον καρκίνους του τραχήλου της μήτρας, που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί.

Το Κέντρο Μέντελ είτε από μόνο του είτε μαζί με άλλους, και ιδιαίτερα μαζί με τα Ευρωπαïκά εργαστήρια που συμμετέχουν και έχουν άριστα αποτελέσματα στο EHEQAS και στο ICOVEQAS, θα ξαναυποβάλει στο Υπουργείο Υγείας Πρόταση και θα υποβάλει στην Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαικής Επιτροπής (DG Sante) Πρόταση για τη διεξαγωγή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ιογενών λοιμώξεων (HPV και/ή COVID-19) σύμφωνα με τις Ευρωπαïκές Κατευθυντήριες Γραμμές και τις Διεθνείς Οδηγίες.

Δρ Παύλος Νεοφύτου, Μ.Α.,Ph.D. (Cambridge), MRSC, CSci, FIBMS, EuSpLM

Διδάκτωρ της Σχολής Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Cambridge

ΒιοΧημικός, Member of the Royal Society of Chemistry

Chartered Scientist, Fellow of the Institute of Biomedical Science

European Specialist in Laboratory Medicine

Εγγεγραμμένος Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου σε όλους τους τομείς

Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής Mendel Center for Biomedical Sciences

Τηλ. 22 664105, Κιν. 99 327605