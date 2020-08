Άγκυρα για αποχώρηση του Kemal Reis: «Πήγε να προστατέψει το Barbaros στην Κύπρο»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η φρεγάτα «Kemal Reis» που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», συνοδεύει πλέον το Barbaros στην Κύπρο.

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά, με ανάρτησή της στο Twitter, έδωσε και στη δημοσιότητα τέσσερις φωτογραφίες της φρεγάτας.

Χτες, Σάββατο, δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι το Kemal Reis, μία από τις φρεγάτες που συνοδεύει το Oruc Reis -τo τουρκικό ερευνητικό σκάφος, που πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και εντός της παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX- άλλαξε πορεία.

Turkish Navy frigate TCG KEMALREIS, participating in Operation Mediterranean Shield, has conducted maritime training in the Mediterranean with Turkish Republic of Northern Cyprus Coast Guard units and escorted BARBAROS HAYRETTIN PASA survey ship. https://t.co/fpEpyLSF5s

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020