Αεροδρόμιο Γκάτγουικ: Ένα αεροσκάφος εμφανίζεται από το… πουθενά (βίντεο)

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Λονδίνο έμειναν έκπληκτοι το πρωί της Τρίτης, με το θέαμα που δεν είχαν ξαναντικρίσει στην καριέρα τους.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών προσγειώσεων στο αεροδρόμιο, ένα μεγάλο αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates βγήκε ξαφνικά μέσα από ένα πυκνό κάλυμμα νέφους και βρέθηκε ανάμεσα σε δυο ακινητοποιημένα αεροσκάφη της Easy Jet, ξαφνιάζοντας τους πάντες. Η στιγμή της προσγείωσης καταγράφηκε στην κάμερα από παρευρισκόμενο στο αεροδρόμιο και λάτρη των αεροπλάνων και το βίντεο δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο για θέματα αεροπορίας, Aeronews. Το βίντεο – όπως ήταν αναμενόμενο – έκανε το γύρο του Διαδικτύου.

Out of nowhere: awesome morning arrival at @Gatwick_Airport (LGW): @Airbus A380 @emirates inbound from @DXB. Video taken by a friend of Aeronews. 🇦🇪 @AirbusPRESS @aibfamilyflight @PlaneSpotIsCool @stef_schaffrath @sara_rcc @SpaethFlies @McWhirterAlex @AirbusintheUK @a380fanclub pic.twitter.com/gp9OyHA4Ui

— Aeronews (@AeronewsRO) July 29, 2019