Το απίστευτο ποσό που ζητά η Γιουνάιτεντ για να δώσει τον Μαγκουάιρ

Δεδομένη είναι η επιθυμία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αφήσει ελεύθερο τον Χάρι Μαγκουάιρ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να θέλουν να αποχωρήσει ο τέως αρχηγός τους από το «Ολντ Τράφορντ».

Θεωρούν πως η «εποχή» του Μαγκουάιρ στο club έχει τελειώσει και σύμφωνα με τους Άγγλους, αναζητούν απλώς την προσφορά μίας ομάδας, ώστε να πουν το «ναι».

Παράλληλα, οι απαιτήσεις τους για τον Άγγλο στόπερ δεν είναι ιδιαίτερες. Για την ακρίβεια, είναι… μηδαμινές, αφού θα απαντούσαν θετικά σε πρόταση… 10 εκατομμυρίων!

Η αξία του παίκτη διαρκώς υποχωρεί, η Γιουνάιτεντ θεωρεί ευκαιρία την απομάκρυνσή του και θα έλεγε «ναι» σε προσφορά που «αγγίζει» το 1/8 των χρημάτων που έδωσε για να τον κάνει δικό της.

