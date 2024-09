Βηρυτός: Ταυτόχρονες εκρήξεις μετά από κυβερνοεπίθεση σε ασυρμάτους της Χεζμπολάχ – Χιλιάδες τραυματίες και πολλοί νεκροί

Πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την έκρηξη των συσκευών ραδιοεπικοινωνίας που μετέφεραν στη νότια Βηρυτό.

«Στις 16:00 ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη στη συνοικία Ντάπια στη Βηρυτό. Η συνοικία αυτή ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, είναι σιιτική. Το περίεργο είναι ότι παράλληλα σε πολλές περιοχές του Λιβάνου και στη Βηρυτό και στο νότο και στην κοιλάδα Μπεκά εξερράγησαν beeper.

Δηλαδή κάτι σαν γουόκι τόκι που έχουν τα στελέχη της Χεζμπολάχ για να συνεννοούνται μεταξύ τους» ανέφερε ο Γαβριήλ Χαρίτος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, στην εκπομπή «Update» του ΕΡΤNews.

epa11610015 An ambulance arrives at the American University of Beirut Medical Center (AUBMC) after an incident involving Hezbollah members’ wireless devices in Beirut, Lebanon, 17 September 2024. According to Lebanon’s state news agency, several ‘wireless communication devices (pagers) were detonated using advanced technology.’ Hundreds of people with various injuries have been arriving at Lebanese hospitals, according to the Lebanese Public Health Emergency Operations Center of the Ministry of Public Health. EPA/WAEL HAMZEH