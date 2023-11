Το δικοινοτικό συγκρότημα παρουσιάζει τον νέο του δίσκο «Beginnings» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και μοιράζεται στο «Π» λίγες «νότες» από το νέο άλμπουμ και μερικές στιγμές της δικής του πορείας, που ξεπερνάει τα όρια των δύο κοινοτήτων

Βασιζόμενοι στην όμορφη συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των μουσικών ενός προγράμματος που δημιούργησε το Σπίτι της Συνεργασίας, επτά τουρκόφωνοι και ελληνόφωνοι Κύπριοι μουσικοί βρέθηκαν στη νεκρή ζώνη και ενώθηκαν. Ξεκινώντας έτσι ένα συλλογικό ταξίδι στην κυπριακή μουσική δημιουργία. Το δικοινοτικό μουσικό συγκρότημα παρουσιάζει τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο «Beginnings», την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, η ώρα 20.30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το «Π» συνομίλησε με τη μουσική κολεκτίβα, η οποία μοιράζεται λίγες «νότες» από το νέο άλμπουμ και μερικές στιγμές της δικής της πορείας.

Πώς προέκυψε η δημιουργία των «Island seeds»;

«Δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα του Σπιτιού της Συνεργασίας με τίτλο «United by sound», του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο Λευτέρης Μουμτζής. Εν καιρώ πανδημίας, ο Λευτέρης μάζεψε πάρα πολλούς Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μουσικούς καλλιτέχνες, περίπου 40, οι οποίοι γράψανε ένα τραγούδι με τίτλο 'The time is ripe'. Ένα τραγούδι το οποίο είχε και στοιχεία της πανδημίας, αφού ο καθένας ηχογράφησε το κομμάτι του από τον προσωπικό του χώρο. Αυτό φαίνεται τον ενέπνευσε για τη δική μας ένωση. Ο Λευτέρης μας προσέγγισε, αρχικά με την ιδέα της μουσικής συνύπαρξης καλλιτεχνών από την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι οποίοι θα συνεργάζονταν για μια εκδήλωση. Μάζεψε λοιπόν εμάς τους επτά. Υπήρχε τόση καλή χημεία και θετική ενέργεια που εν τέλει εξελίχθηκε, πολύ γρήγορα, σε κάτι πολύ σταθερό και συμπαγές».

Πώς πήγε αυτή η πρώτη συνάντηση στη νεκρή ζώνη;

«Η πρώτη μία ώρα που πήγαμε σε εκείνο το καφέ ήταν ιδιαίτερη. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι και πώς θα πετύχει το πρότζεκτ. Περισσότερο, όμως, επικρατούσε ο ενθουσιασμός που υπάρχει όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, και ειδικά το γεγονός ότι καλεστήκαμε να δημιουργήσουμε μουσική όλοι μαζί. Μερικά από τα άτομα του γκρουπ δεν είχαμε καθόλου κιόλας επαφή ή επικοινωνία με την άλλη κοινότητα. Άρα, το πρόγραμμα έκανε αυτό που είχε ως πρωταρχικό σκοπό, ένωσε μουσικούς και από τις δύο πλευρές και κατάφεραν να επικοινωνήσουν».

Πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούν επτά άτομα;

«Είναι μια πρόκληση, διότι όλοι ζούμε κιόλας σε διαφορετικές πόλεις της Κύπρου. Ο Αρμάν βρίσκεται στη Μόρφου, ο Ούλας στη Λευκωσία, ο Αλέξανδρος στη Λάρνακα, η Έζγκι στην Κερύνεια, η Τζέμρε στην Αμμόχωστο… και πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία όταν καταφέρνουμε να συναντηθούμε όλοι. Ωστόσο, υπάρχει τόσο δυνατή χημεία… που ήταν και φανερή από την αρχή. Ξέρεις στη συγγραφή πρέπει να ανοίξεις τα καλούπια σου, να δείξεις την ευάλωτη σου πλευρά και να συνδεθείς με το άλλο άτομο σε μερικά ευαίσθητα σημεία. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε όλοι χαλαροί και ευαίσθητοι, βοηθάει πάρα πολύ».

​

Island Seeds

Μιλήστε μας για το όνομα του συγκροτήματος.

«Δεν το διαλέξαμε εμείς, ήταν μέρος του προγράμματος που συμμετείχαμε μέσω του Σπιτιού της Συνεργασίας. Ίσως, είναι ο Λευτέρης Μουμτζής που κρύβεται πίσω από αυτήν την επιλογή. Το όνομα όμως μπορεί να πει κανείς πως παραπέμπει στους σπόρους της ειρήνης και της ελπίδας».

Ποια ήταν η πορεία του συγκροτήματος μετά την πρώτη συνάντηση;

«Από εκείνες τις πρώτες τέσσερις ώρες που βρεθήκαμε, την πρώτη φορά, για καφέ στο Σπίτι της Συνεργασίας βγήκαν αυθόρμητα ιδέες για τρία-τέσσερα τραγούδια και στη συνέχεια κτίστηκαν. Έτσι, σε μια περίοδο έξι μηνών γράφτηκαν τραγούδια. Τον τελευταίο Φλεβάρη ηχογραφήσαμε live στο στούντιο «eleven 63» το άλμπουμ «Beginnings». Μια μείξη του Ανδρέα Τραχωνίτη, με παραγωγό τον Λευτέρη Μουμτζή. Όταν λέμε live, εννοούμε ότι παίζαμε όλοι την ίδια στιγμή. Δεν έγινε ξεχωριστή ηχογράφηση του κομματιού του καθένα μας. Το πρώτο μας single τραγούδι, το «Stray Cat», κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου 2023. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μια αναφορά στην πρώτη μας συνάντηση στο Σπίτι της Συνεργασίας. Εκεί έχει πολλούς γάτους και καταλήξαμε ότι όλοι είμαστε φιλόζωοι και θέλαμε να γράψουμε κάτι, κάπως αλληγορικό, για όλη την κατάσταση που βιώνουμε στην Κύπρο. Χωρίς να το θεωρούμε κατ' ανάγκην ένα πολιτικό μήνυμα, απλώς προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Η αρχή των εμφανίσεών μας έγινε με την παρουσίαση μερικών τραγουδιών μας στην πρεμιέρα εορτασμού των 10+1 χρόνων του Σπιτιού της Συνεργασίας, τον Μάιο του 2022. Μετά την πρώτη συναυλία, που ήταν και ο λόγος ένωσής μας, συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα συναυλιών «United by Sound Winter Edition» που έγιναν στην καφετέρια του Σπιτιού. Στη συνέχεια, κάναμε περιοδεία σε διάφορες πόλεις της κατεχόμενης και ελεύθερης Κύπρου και τέλος παίξαμε στον 'Φέγγαρο'».

Πείτε μας κάτι από το ταξίδι της περιοδείας.

«Η περιοδεία ήταν αρκετά περιπετειώδης! Ο Ούλας έχει ένα βαν, οπότε καταλαβαίνεις, βάλαμε μουσικά όργανα, εξοπλισμό και ό,τι άλλο μπορέσαμε να φορέσουμε και στη συνέχεια μπήκαμε κι εμείς μέσα. Σαν σαρδέλες ήμασταν και παράλληλα ακούγαμε τα τραγούδια μας για να προετοιμαστούμε για τη συναυλία, κάτι σαν πρόβα. Ωστόσο, η πιο 'μαγική' στιγμή ήταν όταν ανεβήκαμε στη σκηνή, υπήρχε ευφορία, απερίγραπτη χαρά, τα οποία δείχνουν ότι αγαπάμε και είμαστε όντως περήφανοι γι' αυτό το συγκρότημα. Υπάρχει ένα χαμόγελο στα δικά μας πρόσωπα αλλά και των φαν μας».

Τι θα δούμε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας; ​

«Αρχικά, να πούμε πως έχουμε ως ξεχωριστή καλεσμένη τη Nama Dama, η οποία θα ανοίξει τη βραδιά και στη συνέχεια θα ανεβούμε όλοι στη σκηνή και θα παρουσιάσουμε τα έξι τραγούδια του δίσκου και κάποια άλλα επιλεγμένα τραγούδια, δικά μας, που είναι ακόμη ακυκλοφόρητα. Κατά τη διάρκεια, θα μας συνοδεύουν και μερικά visuals».

Πώς προέκυψε το «Beginnings»;

«Στην προσπάθεια να γράψουμε τραγούδια και να επικοινωνήσουμε, καταλήξαμε να κάνουμε εγκάρδιες συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο. Γενικά, τα τραγούδια είναι πολύ προσωπικά για εμάς, με την έννοια ότι καταπιάνονται με τις ανθρώπινες εμπειρίες, την αναζήτηση του εαυτού και με τη συνύπαρξη και τη σύνδεση των ανθρώπων. Άρα, χωρίς κάποιο πολιτικό μήνυμα, είναι ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης όσων αναφερθήκαμε πιο πάνω… Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι επικοινωνούμε σε μουσικό και προσωπικό επίπεδο, ασχέτως της δικοινοτικής μας υπόστασης. Όσον αφορά τον τίτλο, θεωρούμε πως είναι το ξεκίνημα μιας συνεργασίας. Και συνεχίζουμε, ήδη γράφουμε νέα τραγούδια και ετοιμάζουμε νέες συναυλίες».

Τι αφορά το «Mediterranean soul» το οποίο σας χαρακτηρίζει;

«Η μουσική ατμόσφαιρα, χωρίς να είχαμε κάποιον στόχο όταν γράφαμε τη μουσική, βγήκε σαν 'Mediterranean soul', έτσι το ονομάζουμε. Υπάρχουν στοιχεία στα κομμάτια τα οποία είναι ξεκάθαρα από δυτικές επιρροές, funk, soul και ίσως psychedelic, αλλά με μια μεσογειακή απόχρωση. Δεν το επιδιώξαμε βέβαια, μας βγήκε. Αυτό μπορείς να το αντιληφθείς και όταν ακούσεις το πρώτο μας κομμάτι, το «Stray Cat». Σίγουρα θα νιώσεις πως βρίσκεται κάπου στη Μεσόγειο. Προφανώς, όμως, όπως σου είπαμε, όταν γράφεις σε αγγλικό στίχο υπάρχει μια μουσική βλέψη προς τη Δύση, αλλά πάλι με το Κυπριακό στοιχείο».

Τελικά, τι ρόλο παίζει η δικοινοτικότητα;

«Ξέρεις, έχουμε ξεκάθαρη επίγνωση της σημειολογίας και της σημασίας αυτής της μπάντας. Τη συγκίνηση που βλέπουμε στο κοινό, ειδικά από μεγαλύτερες γενεές… είναι κάτι που σεβόμαστε και μας γεμίζει περηφάνια και αισιοδοξία. Σαν μπάντα, η δικοινοτική διάσταση είναι κομμάτι της πραγματικότητάς μας και του χαρακτήρα μας. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ορίζει. Φυσικά και είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν δημιουργούμε, αλλά δεν γράφουμε τραγούδια για να λύσουμε το Κυπριακό ή ούτε λέμε πως είμαστε το παράδειγμα. Δημιουργούμε για να συνδεθούμε και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και με το κοινό. Επίσης, ο καθένας μας έχει τα δικά του σχήματα και κινούμαστε παράλληλα με τους 'Island seeds'. Άρα, βλέπουμε κι εμείς την κατάσταση της μουσικής αγοράς στην κατεχόμενη και ελεύθερη Κύπρο. Πολλές φορές ανακαλύπταμε και τη στιγμή της πρόβας διάφορες καταστάσεις, όπως το να κόβεται το ρεύμα ξαφνικά, κάτι που γίνεται συχνά στην κατεχόμενη Κύπρο. Γενικά, όμως, θεωρούμε πως η δική μας συνεργασία είναι σίγουρα μια άλλη ματιά για εμάς, τον περίγυρο αλλά και τους φαν μας».

*Το συγκρότημα Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, «Island Seeds», απαρτίζουν οι Alexis Sunder (κιθάρα, φωνητικά), Ezgi Akgürgen (φωνητικά), Cemre Arca (φλάουτο, φωνητικά), Αλεξάνδρα Αστραίου Καρύδη (ηλεκτρική κιθάρα), Αλέξανδρος Κωμοδρόμος (ηλεκτρική κιθάρα), Arman Tatlicioglu (ηλεκτρικό μπάσο), Ulaş Öğüç (τύμπανα) και Οδυσσέας Βλάμης (πλήκτρα).

INFO:

«Island Seeds» | Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 | 20.30

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Εισιτήρια: https://bit.ly/NIF23_tickets, καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμή Εισιτηρίου:

ΖΩΝΗ Α (€18.00 / €15.00)

ΖΩΝΗ Β (€16.00 / €12.00)

ΖΩΝΗ Γ (€14.00 / €10.00)

ΖΩΝΗ Δ (€12.00 / €10.00)

Για πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).