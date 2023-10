Μήνυμα Σα Πίντο: «Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε!»

Ανάρτηση - ντόπα από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο ανέβασε την πιο κάτω φωτογραφία στη σελίδα του γράφοντας:

«Η 4η σερί νίκη μας ανέβασε στην κορυφή αλλά αυτό που πραγματικά μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι η ενότητα μας. Είμαστε κάτι παραπάνω από ομάδα, είμαστε μια οικογένεια. Η υποστήριξη σας δυναμώνει την ενότητα και την επιτυχία μας. Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη σας. ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ».

Our 4th win in a row has taken us to the top, but what truly sets us apart is our unity. We are more than teammates; we are a family. Your support fuels our unity and our success.



Thank you to everyone for your support.



Μόνο ΑΠΟΕΛ! pic.twitter.com/AsL1nwS20I