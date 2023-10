ΣΟΚ με Νεϊμάρ - Ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου!

Πολύ άσχημα μαντάτα για τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει ως και 8 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το απόλυτο σοκ για τον Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ υπέστη νέο τραυματισμό, αυτή τη φορά στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη (όπου αποχώρησε με λυγμούς), και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό, ο οποίος επιβεβαιώθηκε και από την Αλ Χιλάλ.

Οι εξετάσεις, λοιπόν, έδειξαν πως ο 31χρονος έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και ρήξη μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο, κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του.

Πρόκειται για έναν ακόμη πολύ σοβαρό τραυματισμό του Νεϊμάρ στην καριέρα του, ενώ μόλις πριν από λίγο διάστημα είχε επιστρέψει σε ρυθμούς προπονήσεων και έπαιρνε χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ στην οποία μεταγράφηκε τον Αύγουστο. Μάλιστα, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία είχε ξοδέψει 90 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Παρί, ενώ ο ίδιος θα είχε λαμβάνειν ετησίως 150 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών!

Ο Νεϊμάρ αντιμετώπισε συνεχόμενα προβλήματα στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ενώ είχε και θέματα τραυματισμού στους προσαγωγούς. Έχει υποστεί επίσης κάταγμα στο μετατάρσιο δις στην καριέρα του και αρκετά ακόμη μυϊκά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας χάσει συνολικά 174 αναμετρήσεις λόγω τραυματισμών!

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm