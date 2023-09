Ο Κακουλλής είναι καυτός όμως ο Αυγουστή θέλει να τον μπουστάρει περισσότερο 

Ο Αντρόνικος Κακουλλής έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στην σεζόν κερδίζοντας με το σπαθί του την φανέλα του βασικού στην εντεκάδα της Ομόνοιας.

Με τα πέντε γκολ σε τρεις αγώνες, ο διεθνής φορ δεν αφήνει περιθώριο στον προπονητή να τον βγάλει από το αρχικό σχήμα, σπρώχνοντας ουσιαστικά στον πάγκο τον Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Το γεγονός πως η Ομόνοια ψάχνεται για περαιτέρω ενίσχυση στην επίθεση έχει να κάνει και με το ενδεχόμενο ο Ιρανός φορ να συμμετέχει στο Asian Cup (14-23/1) αλλά και με κάτι άλλο…

Ο Αυγουστή θέλει να μπουστάρει περισσότερο τόσο τον Κακουλλή, όσο και γενικότερα την επιθετική λειτουργία της Ομόνοιας. Για παράδειγμα σε αρκετά παιχνίδια, κυρίως την περσινή σεζόν είδαμε τους πράσινους να αγωνίζονται με δύο επιθετικούς.

Ο Κακουλλής έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά πέραν από το προφανές που είναι το σκοράρισμα. Μπορεί να τραβηχτεί ακόμα και στα πλάγια για να δημιουργηθούν χώροι στον κεντρικό διάδρομο, με την ταχύτητα του να τον κάνει επίσης πολύ επικίνδυνο στο one on one.

Το αν θα αποτελέσει ο Μάριος Ηλία τον… τρίτο τριφυλλοφόρο φορ, ή κάποιος άλλος είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν υπάρχει για την ώρα απάντηση. Σίγουρα όμως η απόκτηση ακόμα ενός εννιαριού θα βοηθήσει τα μέγιστα το πλάνο που υπάρχει για την επίθεση στην Ομόνοια.