Ξέρανε τη Φιορεντίνα και σήκωσε τη δεύτερη ευρωκούπα της ιστορίας της η Γουέστ Χαμ! - ΒΙΝΤΕΟ

Σφυριά στους βιόλα και η κούπα καταλήγει στο Λονδίνο! Χάρη στο γκολ του Μπόουεν στο 90ο λεπτό, η Γουέστ Χαμ ξέρανε την Φιορεντίνα και με το τελικό 2-1 που επικράτησε, σήκωσε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο Europa Conference League.

Το νικητήριο γκολ του Μπόουεν:

GOAL!!! BOWEN SCORES THE POTENTIAL WINNER AT THE DEATH!!#UECLfinal | #WestHam



pic.twitter.com/LOLQnfjvEc