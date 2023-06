Άρης καλεί Μπενζεμά: «Το εισιτήριο είναι από εμάς»!

Δεν άφησε... αδιάφορο τον Άρη το τέλος της συνεργασίας του Καρίμ Μπενζεμά με τη Ρεάλ μετά από 14 χρόνια.

Οι πρωταθλητές «ενδιαφέρονται» για τις υπηρεσίες του Γάλλου επιθετικού και με ανάρτησή τους στα social media τον καλούν να έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της «ελαφράς ταξιαρχίας».

«Γεια σου Καρίμ. Ανυπομονούμε για το ντεμπούτο μας στο Champions League. Θα έρθεις στον Άρη; Έλα στην Κύπρο, το εισιτήριο είναι από εμάς» γράφουν οι πράσινοι, παρουσιάζοντας μέσω φωτογραφίας τα στοιχεία του... εισιτηρίου Μαδρίτη-Λάρνακα που ετοιμάζονται να του κλείσουν.

Καλή προσπάθεια, καλά και τα λεφτά του Λευκορώσου επενδυτή του Άρη... μόνο που ο Μπενζεμά αντί για Κύπρο, πετάει για τη Σαουδική Αραβία ώστε να υπογράψει συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων!

Η ανάρτηση του Άρη:

Hey Karim 👋 @Benzema

We’re looking forward to our @ChampionsLeague QR debut.

Will you join ARIS? Come to Cyprus 🇨🇾 The ticket is on us 😉 pic.twitter.com/wcLeF4ULYR