ΤΡΕΛΑ στο Μπουένος Άιρες: Πανζουρλισμός μετά το πέναλτι του Μοντιέλ για την κούπα της Αργεντινής!

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Αργεντινή και... χαμός στο Μπουένος Άιρες!

Οι Αργεντινοί έχουν κατακλύσει τους δρόμους και τις πλατείες της πρωτεύουσας και πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την πολυπόθητη κατάκτηση του Μουντιάλ, πρώτη μετά το 1986 και τρίτη συνολικά στην ιστορία του.

Ένα τρόπαια που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του ηγέτη τους, Λιονέλ Μέσι, για τον οποίον πανηγυρίζουν επίσης!

Δείτε σχετικά βίντεο από το Μπουένος Άιρες κατά τη στιγμή του τελευταίου πέναλτι:

The scenes in Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/Mc6s4BFSYw

The scene in Buenos Aires the moment Argentina won the #FIFAWorldCup



(via @FOXSoccer) pic.twitter.com/TsUFPXVD3c